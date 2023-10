Verfaillie-Bauwens opent nieuwe belevingswinkel in Oostkamp

Zaterdag 21 oktober stelt Verfaillie-Bauwens zijn nieuwe belevingswinkel voor. De elektrozaak werd in 1968 opgericht door Roland Verfaillie en zijn echtgenote Nera Bauwens ter hoogte van het kruispunt van de Kortrijkesestraat en de Knok, maar door een constant groei verhuisde de winkel naar de huidige locatie, in de Kortrijksestraat 356.

Drie generaties

Intussen zijn er drie generaties werkzaam bij Verfaillie-Bauwens. Beide stichters zijn nog regelmatig aanwezig. Roland is actief achter de schermen; Nera geeft graag advies aan de klanten. Ook dochter Ilse Verfaillie, schoonzoon Dominique Vander Stichele en kleinzoon Frédéric Vander Stichele maken deel uit van de zaak. De drie generaties benadrukken samen het belang van de Verfaillie-Bauwens-aanpak.

“Ons concept steunt op drie pijlers: persoonlijk advies, de installatie van onze producten en onze hersteldienst. We willen méér betekenen voor onze klanten en hen voorzien van de juiste producten voor elke situatie, geïnstalleerd met aandacht voor de kleinste details. Onze technische dienst staat paraat voor herstellingen en onderhoud, zowel in de winkel als bij klanten thuis. Die huiselijke sfeer willen we op dit event extra in de verf zetten door hapjes en drankjes te voorzien”, weet Frédéric te vertellen.

Nostalgie

De vroegere elektrozaak werd omgevormd tot een belevingswinkel. Met een oppervlakte van 1.500 vierkante meter straalt de winkel een hedendaagse nostalgie uit en biedt het een unieke omgeving waar klanten elektrotoestellen kunnen ontdekken, horen, voelen en ervaren zoals nergens anders.

“Onze meerwaarde zit in deze winkel en de mogelijkheden die hij biedt. Je hoort en ziet hier wat je koopt, vóór je het koopt, en je ontdekt ondertussen zaken waar je misschien zelf niet aan denkt. Wij reiken oplossingen aan. We adviseren. We denken mee. Wie hier buiten stapt, hoeft zich nergens meer zorgen om te maken”, verduidelijkt Frédéric. (GST)