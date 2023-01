Ventilatiespecialist Andrews Sykes opent nieuwe vestiging in Marke: “Noodzakelijk door stijgende vraag”

Andrews Sykes, de Belgische marktleider op gebied van klimaatverhuur, blijft uitbreiden. Om te kunnen voldoen aan de steeds stijgende vraag opent het bedrijf een nieuwe vestiging, ditmaal in Marke, in de Baliestraat.

Andrews Sykes is een Brits bedrijf dat gespecialiseerd is in ventilatie- en klimaatverhuur. Het bedrijf heeft onder meer ook zijn tenten opgeslaan in de BeNeLux, Ierland, Frankrijk en het Midden-Oosten. Naast het centrale depot en hoofdkantoor in Brussel werd begin vorig jaar ook al een nieuwe vestiging in Antwerpen geopend. Nu komt daar dus ook nog een filiaal in Marke bij.

100 miljoen euro omzet

Het bedrijf biedt oplossingen op vlak van verwarming, airconditioning, vochtbeheersing en ventilatie voor zowel geplande als acute (nood)situaties. Wereldwijd was het bedrijf, dat gesticht werd in 1857, vorig jaar goed voor een omzet van meer dan 100 miljoen euro.

“De opening van onze vestiging in Kortrijk betekent opnieuw een mooie stap in het groeipad van Andrews Sykes in België”, zegt Peter Dillen, Managing Director van Andrews Sykes in België en Luxemburg. “Door de steeds stijgende vraag was de opening van een nieuwe vestiging absoluut noodzakelijk. Onze klanten weten dat we als marktleider volop inzetten op snelheid, professionaliteit en kostenefficiëntie.”

(Jan Steenhoudt)