Veldbloemen schilderenbij kaartjesatelier Karta in Kortemark

Julie Ulin van Karta organiseert nu ook in Kortemark aquarelworkshops veldbloemen schilderen. De eerste workshop staat gepland op zaterdagmiddag 28 januari en kan door iedereen gevolgd worden.

Na de webshop opende Julie Ulin vorig jaar ook haar atelier Karta op het Stationsplein in Kortemark. Daar verkoopt en ontwerpt ze fijne kaartjes in een minimalistische, Scandinavische stijl. Nu organiseert ze dus ook workshops. “De aquarelworkshops kunnen in principe door iedereen gevolgd worden. Teken- of schilderervaring is niet nodig”, legt Julie uit.

“Al moet je natuurlijk wel een bepaalde affiniteit met het aquarellen hebben en graag bloemen zien. We werken echt stap voor stap en leren gaandeweg verschillende aquareltechnieken. In de prijs zit alle materiaal, drank en een vegan taartje inbegrepen”, zegt Julie.

Pluktuin

“Ik koos voor het thema veldbloemen, omdat het relatief simpele bloemen zijn om te schilderen. Anderzijds zie ik ook graag het wilde en kleurrijke aspect van wilde bloemen. Vorige zomer gingen de workshops door in de schuur van de pluktuin in Handzame. Een combinatie van bloemen plukken en schilderen. Er kwamen ook superveel reacties op. Volgende zomer gaan er opnieuw workshops door in juli en augustus in de Handzaamse Pluktuin”, belooft Julie.

“Ik zette ondertussen al veel mensen aan het aquarellen en ontvang regelmatig foto’s daarvan. Schitterend om te zien hoeveel plezier de mensen hebben aan het schilderen. Het brengt eigenlijk enorm veel rust in het hoofd.”

Kinderen

De eerste workshop start op 28 januari en bestaat uit vijf lessen van telkens drie uur. De volgende lessen vinden plaats, telkens op zaterdagmiddag in februari en begin maart, en kosten 225 euro voor de vijf lessen. “Op vraag van ouders komen er deze zomer op woensdagmiddag ook workshops voor kinderen van het derde tot en met het zesde leerjaar”, besluit Julie.

(LTK/foto GC)