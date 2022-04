Veganisten lopen storm voor de paashazen van Loulou

Laila Elkellali (43) en Michel Vandermeersch (46) van Loulou’s Chocolate draaien momenteel overuren. Mensen komen van heinde en verre voor hun veganistische paashazen en andere lekkernijen in chocolade. “Er is zelfs interesse uit India en Dubai, maar niemand is gebaat met gesmolten chocolade.”

Pralines, geschenkpakketjes, tabletten, figuren, chocospoons: je vindt het allemaal in het aanbod van Loulou’s Chocolate. Eén iets hebben alle producten uit het aanbod gemeen: ze zijn 100 procent veganistisch. Dat betekent dat er geen dierlijke producten, zoals melk of eieren, aan te pas komen.

Het cacaoboontje voor de florerende zaak werd enkele jaren geleden geplant. “We zijn zelf vegan”, aldus de twee. “We proefden eerder al eens vegan chocolade uit de supermarkt, maar dat viel zwaar tegen.”

Avondschool

Omdat de twee wel houden van een avontuur, besloten ze om zelf vegan chocolade te produceren. “Maar het is niet zo dat we ons blind aan iets wagen, alles werd minutieus voorbereid”, verzekert Laila. “Zo is Michel avondschool chocolatier gaan volgen.”

“Helaas was er slechts één leraar die zich kon vinden in mijn plannen. Achteraf bekeken hebben alle andere ongelijk gekregen”, vult Michel aan.

Het was de start van een grote zoektocht. Een zoektocht naar de gepaste ingrediënten en tegelijk ook naar de juiste combinaties die de gewenste smaak moesten opleveren. En een zoektocht naar het vinden van een afzetmarkt.

“Op vlak van smaak en textuur was het een lang proces van proberen, weggooien en opnieuw proberen, tot de smaak perfect zat. Eigenlijk is onze dochter Cejay Lou (15) op dat vlak de beste waardemeter. Als zij haar zegen geeft, kunnen we ervan uitgaan dat het product zal aanslaan. Ook ouders, familie en vrienden proeven dan nog eens, maar Cejay Lou’s keuze is altijd al de juiste gebleken.”

Vegan

Aan dochterlief ontleende de chocolaterie ook haar naam: Loulou’s Chocolate. “Ook Cejay Lou is vegan”, geven haar ouders mee. “Toen ze 9 was, maakte ze zelf die keuze. Allemaal hebben we hiervoor dezelfde reden: puur uit respect voor de dieren. Zelfs onze honden krijgen enkel vegan voedsel.”

“Ik moet wel zeggen dat ik lactose- en ei-intolerant ben, maar zonder dit zou ik ook al vegan geweest zijn, uit principe”, geeft Laila nog mee. Michel zette tien jaar geleden de stap. En veel mensen met hen, zo valt te merken aan de toenemende vraag naar vegan chocolade. Na deelname aan enkele beurzen is de vraag naar hun producten in hun webshop exponentieel gestegen.

Ook de coronaperiode droeg daartoe bij. “De pandemie was voor ons geen slechte periode, integendeel. Er kwamen zelfs vragen uit de VS, India, Dubai… Soms een raadsel hoe die ons op het spoor kwamen. Maar als die verre klanten onze producten hier niet kunnen komen ophalen, is het voor ons onmogelijk om ze te leveren. Onze producten moeten immers goed en wel op hun bestemming geraken. Met een pak gesmolten chocolade is niemand gebaat. Het opsturen beperken we dus tot de ons omringende landen.”

Ook vragen van grote ketens sloegen ze eerder al af. “We willen alles nog zelf ambachtelijk kunnen bereiden. Bandwerk is niet aan ons besteed. We zijn chocolatier, geen supermarkt. Toch waken we erover dat alles betaalbaar blijft. We willen weerwerk bieden tegen andere vegan producten die soms duur zijn.”

Zuiderse genen

“Vroeger werkte je naar bepaalde periodes toe: Halloween, valentijn, Pasen, Sinterklaas, … Nu blijft de vraag het jaar door. Zelfs onze chocospoons, de lepels waaraan chocolade bevestigd is en die je heerlijk kan laten smelten, waren vroeger een typisch winterproduct. Nu zijn ze ook in de andere seizoenen in trek. Mogelijk een gevolg van de heropleving van de tearooms”, aldus Michel.

“Zoiets zou ik ook nog wel willen runnen”, denkt Laila luidop. “In Engeland misschien…” Vast staat dat het gezin ooit weer ons land verlaat. “Dochter Cejay Lou gaat filmproductie volgen. Haar droom is om naar de VS te trekken. Zij zal dus niet in België blijven en ook wij willen later warmere oorden opzoeken.”

Door Michels aderen stroomt ook Congolees bloed en Laila heeft Marokkaans-Spaanse roots. Wellicht zorgen hun zuiderse genen voor dat avontuurlijke element. “Een cacaoplantage in Brazilië is onze ultieme droom”, aldus Laila.

Maar Michel zou eerst graag nog willen leren brouwen… Misschien kunnen hun talenten uitgroeien tot een eettentje – Laila is namelijk ook heel bedreven in vegan koken en bakken – waar je zelfgebrouwen bier bij de maaltijd en eigen vegan chocolade bij het toetje geserveerd krijgt? “Misschien”, knikken de twee. “Maar in afwachting brengen we met onze chocolade een stukje Brazilië naar hier.”