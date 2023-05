Veerle Vanrenterghem opent automatenshop oto loco in Oudenburg: “Buurtwinkel met automaten”

Vrijdag 26 mei gaat in de Zandvoordsestraat in Oudenburg de automatenshop oto loco open. Het initiatief van Veerle Vanrenterghem komt er in het pand waar ze vroeger haar bloemenzaak had. “Het is Sofie van Fienesse in Eernegem die me op het idee bracht en mijn nieuwsgierigheid aanwakkerde”, vertelt Veerle.

“Ik wil oto loco omschrijven als een soort automatische buurtwinkel, maar met toch een gevoel van beleving”, legt Veerle Vanrenterghem uit. Sinds ze door haar druk gezinsleven stopte met haar eigen bloemenatelier, dat ze opende in 2010, stond het pand in de Zandvoordsestraat 70a leeg. “Door de werken in de straat kwam er geen interesse om het te huren, maar dan vertelde Sofie van Bloemen Fienesse in Eernegem me over een automatenshop. Ze vroeg of dat misschien een idee zou zijn voor Oudenburg. Mijn interesse was aangewakkerd en ik deed wat opzoekingswerk. Zo kwam ik terecht bij Hanot Vending, een firma die automaten installeert.”

“Ik kom uit een zelfstandig nest en de drive is er nog altijd”

De naam oto loco staat voor automaten, lockers en lokaal. “Vanwaar die nieuwe stap? Wel, ik kom uit een zelfstandig nest en de drive is er nog altijd. In januari organiseerde ik een infoavond voor de lokale handelaars om te zien of er hiervoor wel interesse was. En ja, ze waren enthousiast, maar besloten na afweging toch niet om mee in te stappen. Er kwam wel interesse van buiten Oudenburg. Zo vind je hier nu een automaat met verse snijbloemen van Fienesse en een met volwaardige en verse maaltijden van Boerhof uit Koekelare. Verder heb je mijn eigen dubbele automaat die je kan zien als een buurtwinkel, met alle broodnodige zaken zoals brood, charcuterie, kaas, choco, confituur, wijn, aperitief, chips, snoep, sapjes en dessertjes”, vertelt Veerle. “Daarnaast kan je bij mij ook terecht voor bestellingen zoals een mand met drank en hapjes.”

Er is in het gebouw nog ruimte voor vijf extra automaten. De inrichting nam Veerle samen met haar echtgenoot Johan De Doncker, dierenarts in Oudenburg, in eigen handen. “Ik maakte de plannen en Johan voerde die uit”, lacht Veerle.

Tien geboden

De eigenaars van een automaat kunnen vanop afstand volgen wat er gebeurt en kunnen ingrijpen mocht er ooit iets verkeerd lopen. “Er is camerabewaking die we ook via onze gsm kunnen bekijken”, zegt Veerle nog. “En we hopen dat onze klanten zich zullen houden aan de tien geboden van de automatenshop. Die zijn de volgende: Bovenal bemin oto loco; Zweer alles te proberen, zonder vloek noch spot; Heilig steeds het aanbod; Onze shop zult gij eren en de buren niet ambeteren; Wees geen vandaal, geef geen ergernis; Doe hier nooit was onkuisheid is; Vlucht het stelen en bedriegen, ook de achterklap en ’t liegen; Weest steeds loco in uw gemoed en we zien je graag tegemoet.”