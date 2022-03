Veerle en Robert openen tweede winkel met mineralen en edelstenen in Klemskerke

Zen-Cosy&Fair by Ochahlii opende recent de deuren in Vosseslag. Veerle Martens en Robert Van Campenhout, die met Ochahlii al een winkeltje hadden op het Leopoldplein in De Haan, willen er de wondere wereld van de mineralen en edelstenen dichter bij de mensen brengen.

Veerle Martens en Robert Van Campenhout, allebei ‘aangespoeld’ in De Haan, leerden elkaar jaren geleden kennen achter de schermen bij de regionale televisiezender BRUZZ.

“Ik werkte toen als visagiste en Robert was technicus. Toen we een koppel werden, besloten we aan zee een spiritueel winkeltje te openen met halfedelstenen, aromatherapie, wierook… Ik was daar als visagiste zo’n beetje vanzelf ingerold en we zijn er ons dan samen verder in gaan verdiepen”, vertelt Veerle.

Ochahlii zat eerst op de Zeedijk in De Haan maar verhuisde ondertussen naar het Leopoldplein. “Ons winkeltje daar blijft ook gewoon open, maar het was wat te klein geworden. Dit nieuwe pand in de Vosseslag is meer opgevat als een showroom met atelier: hier kunnen we ook grotere decoratiestukken uitstallen”, klinkt het.

Stukjes van de wereld

Het koppel richtte de nieuwe zaak in met gepimpte meubeltjes uit de kringwinkel. “Shabby chic”, knipoogt Veerle. De winkel voelt daardoor ook een beetje zoals thuiskomen. “In plaats van een klassieke winkeltoog, kozen we bewust voor een sfeervolle glazen tafel. Het is de bedoeling dat de mensen hier ongedwongen binnenlopen.”

Een van de blikvangers in hun nieuwe winkel is een authentieke windgong uit Azië. Veerle en Robert laten in Zen-Cosy&Fair een stukje van de wereld zien. “Ambachtelijke glaskunst uit Italië, stoffen en juwelen uit India, geurkaarsen uit Nepal: alles heeft hier een verhaal”, klinkt het.

Mineralen en edelstenen, met hun helende kracht, zijn een gezamenlijke passie van Veerle en Robert. “Wij schuimen er beurzen voor af zoals andere mensen op weekend gaan”, glimlacht Robert. “Maar je hóeft niet per se spiritueel te zijn om de schoonheid van edelstenen te kunnen appreciëren. ’t Is ook gewoon decoratieve kunst, leuk om aan iemand cadeau te doen.”

Zen-Cosy&Fair by Ochahlii is gelegen in de Driftweg 36. “Voorlopig zijn we enkel open op zaterdag, vanaf april ook op donderdag en dan beide dagen van 14 tot 18 uur. Daarnaast zijn we van plan om elke tweede zondag van de maand uit te pakken met een leuke actie, en de mensen kunnen gerust ook altijd binnenspringen op afspraak of als we in ons atelier aan het werk zijn”, besluiten Veerle en Robert.

