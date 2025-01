“Veel vraag naar verpakte wafeltjes”: familie Van den Bossche opent The Waffle Boutique in Brugge

In de Brugse Wollestraat opende Julie Van den Bossche de deuren van The Waffle Boutique. “Deze winkel sluit aan bij The House of Waffles, ook van ons en pal naast de deur, waar we warme wafels aanbieden”, zegt Julie. “In de Boutique kunnen klanten een groot gamma wafeltjes verpakt mee naar huis nemen.”

De ondernemersfamilie Van den Bossche, die ook al meerdere hotels runt in Brugge, investeert en innoveert verder in de Wollestraat. Onder impuls van pater familias Dirk Van den Bossche hebben ze er al een folter- en een heksenmuseum en de in wafels gespecialiseerde tearoom The House of Waffles. Tot voor kort hield dochter Julie Van den Bossche er ook een seizoensgebonden souvenir- en decoratiewinkel open, maar deze ruimde plaats voor een nieuw project: The Waffle Boutique.

Uitbreidingen

“We speelden al een tijdje met het idee om te starten met een winkel die aansluit bij The House of Waffles en dat is net wat The Waffle Boutique is. In The House of Waffles bieden we voor consumptie ter plaatse of in takeaway allerlei variëteiten versgebakken warme wafels aan”, legt zaakvoerster Julie Van den Bossche uit. “Veel klanten van The House of Waffles, en zeker toeristen, willen ook graag wafeltjes mee naar huis nemen. En daar spelen we op in met The Waffle Boutique. We bieden er een heel ruim gamma verpakte wafels aan. Marsepeinwafels, Luikse wafels, kaaswafels, chocoladewafels, galletjes, … En een heel groot deel van ons aanbod wordt bij ons zelf in huis gemaakt, door onze wafelbakkers. We hebben de winkelruimte overigens grondig heringericht ten opzichte van toen het nog een decoratiewinkel was. Het pand werd quasi volledig gestript en we hebben veel gebruik gemaakt van hout om een warme sfeer te creëren.”

Naar andere steden?

Julie ziet het overigens groot en denkt al aan uitbreidingen met vestigingen in andere steden. “Naast Brugge hebben we van The House of Waffles ook al vestigingen in Gent en Antwerpen. En we zouden daar in de buurt ook, net als in Brugge, graag een Waffle Boutique openen als aanvulling erbij”, besluit Julie.