Veel interesse voor uitbreiding bedrijventerrein in Nieuwpoort: “Vraag naar ruimte om te ondernemen is heel groot”

De interesse van bedrijven om zich te komen vestigen op bedrijventerrein De Noordvaart, dat wordt uitgebreid, is groot. Er zijn ook plannen om de technische dienst van de stad Nieuwpoort te centraliseren op de uitbreiding.

Enkele maanden geleden kondigden de West-Vlaamse Intercommunale WVI en de stad Nieuwpoort de uitbreiding aan van het bedrijventerrein De Noordvaart. Naast afzonderlijke percelen komt er ook een bedrijfsverzamelgebouw dat plaats moet bieden aan kleine bedrijven die er zich willen vestigen.

Toewijzing

Volgens Geert Sanders van WVI is het de bedoeling om de effectieve structuurwerken uit te voeren in 2023, zodat de percelen tegen eind 2024 of begin 2025 bouwrijp zullen zijn. Deze plannen staat nog niet volledig vast en kunnen nog wijzigen, want er is ook nog een verplicht archeologisch onderzoek voorzien.

Burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V): “Vanaf het moment dat de plannen van de uitbreiding werden bekendgemaakt was er al heel veel interesse. De vraag naar ruimte om te ondernemen in onze stad is heel groot en dat is nu ook gebleken. Deze uitbreiding kan aan heel wat lokale ondernemers een mooie toekomst en mooie kansen geven, want Nieuwpoortse starters en ondernemers die willen uitbreiden of zich moeten herlokaliseren krijgen voorrang. Het wordt een mooi bedrijventerrein met heel wat mogelijkheden. Heel binnenkort zal ook worden gestart met de toewijzing van de percelen en de ruimtes in het bedrijfsverzamelgebouw.”

Technische dienst

Projectontwikkelaar ION zal het ontwerp realiseren en verkopen. Het huidige bedrijventerrein De Noordvaart is 25 ha groot en dat zal nu worden uitgebreid met 9 ha. Er komt een groene buffer van 10 tot 20 meter breed en daardoor blijft nog zo’n 5,5 ha over. In het verzamelgebouw, dat door ION wordt gerealiseerd, komen 25 ruimtes van zo’n 200 vierkante meter voor kleinere ondernemingen. Naargelang de oppervlakte komen er 15 tot 20 percelen tot 5.000 vierkante meter voor grotere ondernemingen. Er zijn ook plannen om de technische dienst van de stad Nieuwpoort te centraliseren op de uitbreiding.

“De dienst zit nu verspreid over verschillende locaties en als we de dienst daar kunnen centraliseren zal dat zorgen voor efficiënter werken en meteen zal er ook woonruimte vrijkomen in de stad”, besluit de burgemeester.

(PB)