Vechtsportclub Titans opent in Tielt: “Respect en discipline voorop”

Zelf volgde hij jarenlang kickboksen en Muay Thai, maar voor zijn jonge dochters vond hij geen club in de buurt. Daarom besloot Gaëtan Benali om er zelf eentje op te richten. Intussen hebben de Titans er hun eerste training op zitten in De Ponte.

Gaëtan Benali (42) is afkomstig uit Heule, maar woont al een aantal jaren in Tielt. Zelf heeft de sales manager altijd graag gesport. “Toen ik zes jaar was, begon ik met judo. Dat hield ik vier jaar vol, daarna heb ik nog tal van andere sporten gevolgd, zoals lopen en zwemmen.”

“Toen ik 15 was, ben ik zelf in Moeskroen begonnen met kick- en thaiboksen. Muay Thai is trouwens de officiële naam van thaiboksen. Toen ik ongeveer 20 jaar oud was, vroeg de eigenaar van de club waar ik toen sportte, om die over te nemen. Ik vond mezelf toen echter te jong.”

Intussen loopt Gaëtan toch alweer enkele jaren met het idee om een eigen club op te richten. “Ik heb zelf twee dochters van 7 en 10 jaar die heel graag willen kickboksen. Ze hebben een oom in Polen die Europees kampioen kickboksen is en ook al vier keer Pools kampioen is geworden.”

“Tijdens de vakantie volgen ze daar les en dat vinden ze altijd erg leuk. Maar toen ik op zoek ging naar een club hier in de buurt voor mijn dochters, vond ik er geen enkele in Tielt. Ik heb toen besloten om het zelf aan te pakken.”

Titans

Gaëtan ging op zoek naar een locatie om kickboksen en Muay Thai te geven, specifiek voor kinderen van 7 tot 14 jaar. Die vond hij in sporthal De Ponte in Tielt, waar hij de polyvalente zaal kan huren. “Voorlopig start ik enkel met een groep op zondagochtend. Er komt bij de organisatie immers veel kijken en ik combineer het nog met een fulltime job. De club kreeg de naam ‘Titans’, wat een verwijzing is naar de Griekse mythologie.”

“De titanen bewezen ook dat je er door hard werken kan geraken. Ik bouw mijn club immers op vier pijlers: discipline, respect voor de trainer, jezelf en je omgeving, fair play en doorzettingsvermogen.”

Ook voor meisjes

De kinderen zijn elke zondag welkom van 11 tot 12.30 uur. Gaëtan hoopt een grote groep enthousiastelingen te mogen ontvangen. “Jongens én meisjes, want ik wil ook bewijzen dat de vechtsport al lang niet meer voor jongens alleen is!”

(LDW)