‘VDL Bus Roeselare’ is voluit gestart op nieuwe site: “Tegen eind 2025 draaien we hier op volle toeren”

In de nieuwe state-of-the-artfabriek van VDL Bus Roeselare worden nu al de nieuwste modellen van elektrische bussen gemaakt. Binnen twee jaar zal men er de volle capaciteit, waarbij 800 bussen per jaar geproduceerd kunnen worden, benutten. “Nieuwe processen implementeren vergt wat tijd”, zegt directeur Alain Doucet.

VDL Bus Roeselare is een onderdeel van de VDL Groep, die in totaal ruim 16.000 mensen tewerkstelt in 19 landen. Een kwarteeuw geleden nam de groep al busbouwer Jonckheere over. Bij de verhuizing van de oude site in het centrum van de Roeselaarse deelgemeente, werd bewust gekozen om het niet ver te zoeken. Een kilometer verderop bouwt VDL Bus Roeselare nu aan de toekomst in de nieuwe state-of-the-artfabriek. Bij ons bezoek oogt alles er nagelnieuw en brandschoon. “Als je het woord fabriek uitspreekt, dan denken mensen vaak nog aan een bedrijf waar je letterlijk de handen vuil maakt”, zegt communicatieverantwoordelijke Miel Timmers, die uit Nederland is afgezakt om samen met directeur Alain Doucet ons wegwijs te maken. “De hoogwaardige maakindustrie is een technologische business geworden.”

Productie op gang

De Vlaming Alain Doucet, die eerder al zijn sporen verdiende bij VDL Bus Heerenveen en VDL Bus Valkenswaard – waar door de groep dus ook bussen gebouwd worden – is sinds maart de opvolger van de vroegere algemeen directeur Peter Wouters. Zelf heeft Alain Doucet na twee maanden al zijn draai gevonden in het Krommebeekpark, in zijn bureau met zicht op de R32. Langs de ringweg situeren zich vooral de bureaus, sinds september hebben de administratieve diensten definitief de verhuizing gemaakt. Ondertussen is de productie op de nieuwe site, die startte met de bouw van demobussen, al een half jaar ook volledig op gang getrokken. “En dat is vrij vlot verlopen. Je mag niet vergeten dat het implementeren van nieuwe processen toch wel wat tijd vergt. We hebben hier mensen in dienst die weten hoe je je een bus bouwt, maar uiteraard hebben we ook de overschakeling gemaakt van de diesel- en hybride bussen, naar de volledige elektrische. Via interne opleidingen naar de nieuwe processen toe, coachen we hier onze mensen. Daarvoor hebben we aparte lokalen voorzien in ons bedrijf.”

Dat bedrijfsgebouw is volledig energieneutraal. “Zowel naar het gebruik van water als energie hebben we de nieuwe technieken gekozen. Winter of zomer: het is hier ook altijd tussen 18 en 20 graden in het bedrijf. Ook naar onze medewerkers hebben we heel wat inspanningen gedaan. Er zijn hier voldoende laadpalen voorzien en er is een grote fietsenstalling. Er zijn ook lockers en douches waardoor de werknemers zich comfortabel kunnen voelen. We zijn inderdaad ook nog altijd op zoek naar extra krachten, mensen die we hier ook voor een groot stuk zelf kunnen opleiden. Als je een minimum aan technische bagage of interesse hebt, kun je hier al aan de slag. Zo hebben we hier nu ook een collega die kok van opleiding is, maar ondertussen gretig mee bussen produceert. En ook steeds meer dames vinden hun weg hier naar onze werkvloer.”

In totaal werken nu 534 mensen voor VDL Bus Roeselare, waarvan tussen de 80 en 100 op de oude site. “Tot en met het einde van het eerste kwartaal van 2024 zullen we daar nog ons ouder type van de stadsbus produceren.” Wat op termijn moet gebeuren met de zeven hectare grote site pal bij het centrum van Beveren, is nog niet duidelijk. “Er lopen daarover gesprekken met de stad Roeselare. In de loop van volgend jaar zullen we alle opties evalueren en vervolgens de richting bepalen waar we heen willen.”

16 bussen per week

De nieuwe fabriek is uiteraard ook gebouwd met het oog op een zo efficiënt mogelijk productieproces. “Het inkomend transport situeert zich aan de voorkant van het bedrijf, waardoor er minst hinder is voor de omgeving. De fabriek is in een L-vorm gebouwd, op de hoofdlijn wordt een bus dan volledig gemonteerd. Nu zijn dat bussen van 12,5 en 13,5 meter. Tegen eind 2025 willen we aan onze maximale capaciteit van 800 bussen per jaar zitten, dat is zowat 16 tot 17 bussen per week. Straks worden hier ook de harmonicabussen, die 18 meter lang zijn, geproduceerd. Dat vergt natuurlijk een aanpassing van onze productieprocessen. Maar zo blijven we voor heel wat mooie uitdagingen staan.”