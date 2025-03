VDL boekt fors lagere omzet en winst

De Nederlandse industriële groep VDL heeft vorig jaar 4,3 miljard euro omzet en 66 miljoen euro nettowinst geboekt. Dat is respectievelijk ruim 30 en bijna 20 procent minder dan in 2023, zo meldt het bedrijf. De busdivisie, met onder meer een grote fabriek in Roeselare, is nog steeds verlieslatend.

De groep uit Eindhoven is actief in verschillende industriële takken, maar is vooral bekend van zijn bussen. Vorig jaar opende het bedrijf in het West-Vlaamse Roeselare een nieuwe fabriek voor elektrische bussen en nam het delen van zijn failliete concurrent Van Hool over.

De integratie van Van Hool verloopt voorspoedig, zegt het concern in een persbericht over het voorbije jaar. “De tijd wordt genomen om VDL Bus & Coach en VDL Van Hool steeds meer naar elkaar te laten groeien, naar één bedrijf met meerdere productgroepen”, klinkt het. Via de overname kreeg VDL toegang tot de Noord-Amerikaanse markt en het kan voortaan ook bussen maken in een moderne fabriek in Macedonië.

Concurrentie uit China

De divisie bussen blijft wel verlieslatend, geeft VDL aan. Bij de opening van de vernieuwde fabriek in Roeselare zei de VDL-top dat ze moeilijk kan opboksen tegen Chinese concurrenten.

Ook de divisie autoassemblage is verlieslatend. Bij VDL Nedcar in Born, in Nederland vlakbij de grens met België, werden auto’s gemaakt voor BMW, maar dat contract liep af. VDL zoekt een nieuwe activiteit voor de site. Het Nederlandse ministerie van Defensie maakte vrijdag bekend dat het een akkoord heeft gesloten met VDL om er defensiebedrijven te vestigen.

VDL verwacht dat de groepsomzet in 2025 gelijk zal blijven tegenover 2024. De orderportefeuille staat op een stabiel, hoog niveau van rond de 2 miljard euro, klinkt het. “Het resultaat zal verder herstellen doordat de eenmalige kosten die zijn gemaakt voor de afbouw van VDL Nedcar zijn genomen en de leveringen van bussen verder zal verbeteren.”