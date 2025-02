Vastgoedkantoren van Ann Nemegheer en Jelle Rutsaert bundelen de krachten

Vanaf 1 maart 2025 bundelen de twee vastgoedkantoren van Ann Nemegheer en Jelle Rutsaert de krachten. Ann Nemegheer leidt sinds jaar en dag het kantoor in Meulebeke, Jelle Rutsaert is zaakvoerder van het kantoor in Ruiselede. Vanaf 1 maart 2025 zullen de twee vastgoedkantoren samen verder gaan in de ruime omgeving rond Meulebeke, Ruiselede, Wingene, Tielt, Ingelmunster en Oostrozebeke.

“Jelle en ikzelf hebben veel gesprekken gehad over de toekomst. Ik ben nog zeer ambitieus om de komende jaren verder te werken, maar wil ook zeker zijn dat het kantoor later in goede handen zal zijn. Door deze samenwerking met Jelle nu al aan te kondigen, ben ik daar vast van overtuigd. Jelle heeft tijdens onze gesprekken steeds aangegeven dat het cruciaal is om mijn medewerkers Evy en Wendy aan boord te houden, wat voor mij ook doorslaggevend was”, zo geeft Ann Nemegheer aan.

Jelle kijkt de toekomst dan weer positief tegemoet: “Ik ben ondertussen 6 jaar alleen aan het werk. Dat werd steeds lastiger, aangezien het kantoor een mooie groei kende. Door deze samenwerking met Ann, die ondersteund wordt door 2 personeelsleden, ben ik ervan overtuigd dat het kantoor beter dan ooit uitgebouwd zal zijn de komende jaren. Evy en Wendy blijven het vaste aanspreekpunt in Meulebeke, dat nog steeds zoals vertrouwd open zal blijven voor alle huidige klanten van Ann. Achterliggend zullen ze het kantoor in Ruiselede mee kunnen ondersteunen.”

Beide zaakvoerders geven dus aan dat de twee vestigingen in Meulebeke en Ruiselede open zullen blijven. Na een zeer ruime overgangsperiode zal het kantoor uiteindelijk verdergaan onder de naam Vastgoed met Advies Rutsaert, weliswaar onder de uitstekende begeleiding en ondersteuning van Ann. Jelle zal als jurist mee zorgen voor een correcte juridische afhandeling van alle lopende dossiers, terwijl Ann zich zal focussen op het effectief verkopen en verhuren van vastgoed.