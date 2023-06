Vastgoedkantoor Verjon opent tweede vestiging

Vastgoedkantoor Verjon van zaakvoerder Jonas Vermeersch heeft onlangs een tweede vestiging geopend in een modern pand op de hoek van de Vijfwegen- en Baronstraat in Emelgem.

In het pand zat vroeger broodjeszaak WhatsH@p, maar ondertussen is het geheel omgebouwd tot een modern kantoor waar klanten terecht kunnen voor de verkoop en verhuur van woningen en appartementen. “In 2014 ben ik vanuit een kamer in mijn ouderlijk huis in Ardooie met Verjon gestart”, vertelt zaakvoerder Jonas Vermeersch. “De naam is dan ook een verwijzing naar mijn eigen naam.”

Huiselijk concept

“In 2016 kon ik een eigen vestiging openen in de Prinsendreef in Ardooie. Sinds 2019 bevindt die zich op het Marktplein. Ondertussen breidde ik mijn werkgebied uit en kwam ik ook vaak in Izegem langs. Op die manier ontdekte ik dat dit mooie hoekpand vrij stond. Omdat we steeds meer klanten uit het Izegemse hebben besloot ik de stap te wagen en hier een tweede vestiging te openen. We kiezen hier bewust voor een huiselijk concept, met een hoek die als een woonkamer aanvoelt. Op die manier willen we dat klanten zich thuisvoelen, maar het is tegelijk ook een knipoog naar de tijd toen ik alles vanuit een kamer bij mijn ouders heb opgestart.”

Het vastgoedkantoor heeft ondertussen vier medewerkers. Naast Jonas is ook Michiel Vandromme in Izegem actief. Verder neemt Andres Vandecaveye de gemeentes Hooglede, Staden, Gits en Lichtervelde voor zijn rekening. In Ardooie leidt Valerie Defour de administratie verder mee in goede banen. “Zelf wissel ik af tussen de twee locaties”, besluit Jonas. (Vadu)