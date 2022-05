vastgoedkantoor Real Estate by Karolien in Tielt breidt fors uit

Het vastgoedkantoor Real Estate by Karolien, een zijtak van projectontwikkelaar Karolien Lafaut, neemt de portefeuille van Immo Cova uit Tielt over. Met de toevoeging van zowat 1.000 dossiers maakt het vastgoedkantoor een forse groei door.

Dertig jaar geleden richtte Luc Coucke Immo Cova op in Tielt. Doorheen de jaren is het vastgoedkantoor uitgegroeid tot een vaste waarde in de regio Tielt, Ardooie en Aalter. De huidige bestuurders, Annelien en Wouter Coucke, besloten recent om zich verder te focussen op andere vastgoedactiviteiten.

Annelien Coucke beheert als syndicus via de vennootschap Aurus ruim 100 residenties in Oost- en West- Vlaanderen, en deze activiteit neemt sterk toe door het stijgend aantal appartementen dat gebouwd wordt. Wouter Coucke is als vaste vertegenwoordiger van een vennootschap actief als directeur ontwikkeling bij de Caminogroup (met o.a. Durabrik, Istoir, DPS en Miix als vastgoedontwikkelingsactiviteiten).

Goed voorbereid

Gelet op hun jarenlange vertrouwensband besloot Immo Cova om in zee te gaan met het vastgoedkantoor Real Estate by Karolien uit Tielt. “Een groot deel van de portefeuille bestaat uit verhuurdossiers. Omdat bij de verhuur heel wat komt kijken, én vanuit onze visie om onze klanten volledig te ontzorgen, hebben wij ons al van bij de prille start naast verkoop ook op verhuur van vastgoed toegespitst. Hierdoor zijn we volledig voorbereid op deze uitbreiding”, aldus zaakvoerder Karolien Lafaut.

De 1.000 pandendossiers dier erbij komen bevinden zich vooral in Tielt, Ardooie, Aalter en Roeselare. “We behartigen de dossiers vanuit onze kantoren in Roeselare en Tielt. Met deze overname versterken we onze positie in Midden-West-Vlaanderen, wat perfect binnen onze groeiambities past.”

