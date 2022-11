Vastgoed Rutsaert opent nieuw kantoor in Ruiselede en organiseert opendeurdag

Aan woninggevels in de regio verschijnen steeds meer bordjes ‘Huis te koop’ en ‘Woning te huur’ van vastgoedmakelaar Vastgoed&Advies Jelle Rutsaert.

In oktober 2018 startte Jelle Rutsaert zijn eigen immokantoor in de Kasteelstraat 10. Met twee diploma’s op zak, een master Rechten aan de UGent en een master Management van de Antwerpse AMS, achtte hij zichzelf voldoende juridisch gewapend om de steeds veranderende en complexer wordende wettelijke omkadering te beheersen. Op 3 december is er voor iedereen een opendeurdag en inkijkdag in de gloednieuwe kantoren, pal tegenover de huidige locatie.

“Tot op vandaag was het hier een huurpand. In november van vorig jaar verliet KBC zijn kantoorcomplex hier pal tegenover en begin dit jaar was er de aankoop van de volledige benedenverdieping. Die is nu ingedeeld in onze nieuwe kantoorsite links en rechts zijn er twee handelspanden voor verhuur. Voor dit immokantoor is er een ruim en diep open bureelzone en achteraan een vergaderlokaaltje voor meer discretie met de klanten.”

“Mijn terugblik op de afgelopen vier jaar is één en al positivisme. Het was op zich niet zo evident om in Ruiselede een gloednieuw immokantoor op te starten. En ja, ik blik heel tevreden en dankbaar terug. We groeien elk jaar en de mensen komen graag terug, besluit hij.”

(RV)