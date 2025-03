Varkenshandel Corva viert 125-jarig bestaan

Waar men gaat langs Vlaamse wegen, komt men wel een vrachtwagen van Corva (Cornette) tegen. Wat ooit klein begon in de vorige eeuw, is nu een bloeiende familiezaak geworden met de vijfde generatie aan het roer. Zij vierden onlangs hun 125-jarig bestaan.

Emiel Cornette (geboren in 1868) begon de biggenhandel in 1899, op de site van Le comte des Flandres, langs de Woestenstraat in Oostvleteren. Zoon Michel (geboren in 1900) volgde zijn vader op als biggenhandelaar. De boeren brachten toen zelf hun biggen met paard en kar tot bij de stallen van Michel. Die werden per tram naar Ieper gebracht om vervolgens met de trein naar de streek van Mechelen vervoerd te worden. Daar kwamen particulieren en handelaars de biggen ophalen om die dan verder te kweken tot volwaardig slachtvarken. In die tijd liep de trambaan Veurne-Ieper vlak naast het bedrijf van Michel, waardoor dit, voor die tijd, het ideale vervoermiddel was.

Diversificatie

In de jaren 50-55 namen de zonen van Michel, Gilbert en Paul, het roer in handen. Zij diversifieerden hun handel en mestten thuis en bij loonkwekers wat varkens vet. Rond de jaren 80-85 begon zoon Yvan de handel over te nemen. Dit was de start van een handel in slachtzeugen en slachtvarkens. Yvan (67) is gehuwd met Caroline Wallays en samen hebben ze drie kinderen. Twee zonen en één dochter. Tien jaar geleden stapten ze alle drie in de zaak en namen het leiding over. Ze zijn de vijfde generatie die Corva verder op de kaart zal zetten Zij startten de handel in slachtbiggen op. “Varkenshandel is een bijzondere stiel. Het vraagt doorzettingsvermogen, vakmanschap en passie. Het is een beroep waarin geen dag dezelfde is en vraagt om een flinke portie flexibiliteit. Toch een vak dat ons nauw aan het hart ligt en dat we met trots uitoefenen”, zegt Yvan. (RVL)

De hoofdzetel van Corva ligt in de Woestenstraat in Oostvleteren. Tel: 057 40 00 04