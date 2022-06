Varkens lijden onder hittestress bij slachthuis in Torhout

Animal Rights filmde gisteren rond 11.30 uur een groep varkens, die een half uur in de zon in een vrachtwagen stonden te wachten bij het slachthuis in Torhout. Volgens het Vlaams hitteprotocol van 2020 mogen er op warme dagen geen varkens vervoerd worden tussen 14 en 19 uur. Maar volgens Animal Rights moet dat uur al vervroegen naar 11 uur.

Animal Rights kon gisteren filmen hoe een groep varkens in een vrachtwagen in de zon leed onder de hittestress. “De varkens waren op zoek naar verkoeling en frisse lucht tussen de metalen stangen of tegen de ventilator, die uitstond. Om 11.30 was het al 26 graden en die varkens zaten daar meer dan een half uur in de hete vrachtwagen te schuimbekken. Een duidelijk teken van hittestress”, vertelt Els Van Campenhout.

“De dieren zien met dit weer nog eens extra af voordat ze gedood worden in het slachthuis, terwijl de chauffeur in de airco kan uitrusten. In 2019 hebben we hier in Torhout ook al bij hete temperaturen gefilmd hoe de varkens onder de hittestress leden. Als er bij deze temperaturen honden een half uur in een voertuig zouden gelaten worden, dan stond gans Vlaanderen op zijn kop.”

Beter hitteprotocol nodig

Ben Weyts, minister van Dierenwelzijn (N-VA) stelde in 2020 een hitteprotocol op. Bij weercode geel van het KMI moeten de dieren op de koelere momenten van de dag vervoerd worden naar de slachthuizen en moet de ventilatie in de vrachtruimte aanstaan. Bij code oranje moet daarbovenop 10 procent minder varkens in de vrachtwagen en mogen ze niet vervoerd worden tussen 14 en 19 uur.

Volgens het KMI gold op donderdag 16 juni code geel in West-Vlaanderen. “Maar in dit geval was er geen sprake van enige verkoeling. De ventilatie stond zelfs uit. Rond 14 uur in de middag hebben we vaak al de maximumtemperatuur van de dag bereikt. Dan is het voor de dieren, die tussen 11 en 14 uur nog vervoerd worden in de vrachtwagens zeer zwaar. Zij krijgen het hardst te verduren in de hitte en daar houdt het hitteprotocol geen rekening mee”, gaat Van Campenhout verder.