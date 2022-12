Vanessa en Valerie verkopen kleren die tweede eigenaar zoeken: “Drempel? Tweedehands is hip!”

Sinds kort is de Stormestraat een kledingwinkel rijker. Zussen Vanessa en Valerie Depoortere openden er Portee, een boetiek die uitsluitend tweedehandskledij, -schoenen en -handtassen verkoopt. “De drempel is er niet meer. Tweedehands is hip.”

Niets zegt ‘tweedehandswinkel’, als je binnenstapt bij Portee in de Stormestraat. En toch, in de winkel van de zussen Depoortere vind je alleen maar kledingstukken, schoenen en handtassen die een tweede eigenaar zoeken. “De kleren die we verkopen, zijn zo goed als nieuw. De stukken mogen maximaal twee jaar oud zijn en we mikken op merkkledij. Maar ook een mooie jas of een trui van Zara zijn perfect mogelijk”, vertelt Vanessa Depoortere (46), die eerder actief was in de schoonheidszorg.

Om voldoende aanbod te hebben, rekent Portee op aanvoer van haar klanten. “Iedereen kan hier kledij, schoenen of handtassen binnenbrengen, waaruit wij dan een selectie maken. Wij bepalen een prijs voor het stuk, waarvan een deel voor de eigenaar is. Als het stuk niet verkocht raakt na een seizoen, dan mag de eigenaar het weer komen ophalen”, legt Valerie Depoortere (48) uit. Zij werkte vroeger in de horeca.

De winkel van Vanessa en Valerie is open sinds begin november, en de eerste reacties zijn lovend. “De drempel voor tweedehands is niet meer zo hoog als vroeger. Tweedehands is hip. Ook in Gent en Roeselare heb je gelijkaardige concepten”, zegt Valerie. “Onlangs stapten twee dames de winkel binnen. Ze waren al achteraan de winkel aan het snuisteren, toen ze hoorden dat ze in een tweedehandswinkel stonden. ‘Oh, dat is niets voor ons’, zeiden ze meteen. Maar ze waren al druk bezig met shoppen, dus dat klopt niet”, klinkt het bij de zussen.

Thematisch

Bij Portee vind je overwegend dameskledij, maar ook heel wat stukken voor kinderen en een beperkt aanbod voor heren. “We posten vaak op Instagram en Facebook om te tonen wat we net binnen hebben”, vertelt Vanessa. “Daarnaast werken we rond thema’s. Nu is er bijvoorbeeld een hoekje met feestkledij voor de eindejaarsperiode. Maar in het voorjaar kunnen er dan jurkjes hangen. Wie naar een galabal moet en geen zin heeft om veel geld uit te geven aan een jurk om één keer aan te doen, kan hier terecht.”

Portee is van dinsdag tot en met vrijdag open van 12 tot 18 uur. Op zaterdag doorlopend van 10 tot 18 uur. “In de voormiddag werken we op afspraak voor mensen die kledij willen binnenbrengen”, klinkt het nog. (Pieterjan Neirynck)