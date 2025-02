Vanessa en Kris gaan frieten bakken in The Apex

Bijna drie jaar na hun start hebben Angie Callebaut (29) en Yasha Stoops (34) hun laatste frietjes gebakken in frituur The Apex. Maar overnemers Vanessa Creus (44) en Kris Parmentier (44) staan al te trappelen. “We willen van start gaan de laatste twee weekends van maart”, zegt Vanessa, die nu nog een tankstation uitbaat.

Op zondag 23 februari verwelkomden Angie Callebaut en Yasha Stoops voor het laatst hun klanten in frituur The Apex in de Dorpsstraat in Sijsele. Angie en Yasha gingen met de frituur van start in juni 2022. Met Vanessa Creus en Kris Parmentier uit Brugge vonden ze enthousiaste overnemers. “Ik ben nu nog actief als uitbaatster van de shop van een Esso-tankstation in Brugge. Daar werk ik in totaal twaalf jaar, waarvan tien jaar als zelfstandig uitbaatster”, zegt Vanessa. “Mijn partner werkt bij P&O, in de haven van Zeebrugge. Beiden zijn we op een punt gekomen dat we nood hebben aan een nieuwe uitdaging. De frituurbranche is me overigens niet vreemd, want ik heb voor mijn tijd bij het tankstation nog in frituren gewerkt.” De keuze voor een frituur in Sijsele, en dus niet in het eigen Brugge, blijkt door het koppel weloverwogen te zijn.

“In Brugge liggen de kosten voor een frituur, zoals voor overname en huur, erg hoog. In de rand is het toch iets meer haalbaar”, weet Vanessa. “Ik was de sites met overnames en beschikbare horecapanden aan het volgen en botste op frituur The Apex. Deze locatie in Sijsele is ideaal, want gelegen langs een veelgebruikte doorgangsweg en er woont toch wel veel volk rondom. Bovendien is het niet al te ver van onze woning in Brugge. De laatste twee weekends van maart willen we van start gaan, na wat schilderwerken binnen.”

’s Middags open

“In maart en april zal het enkel in het weekend zijn, want we kunnen niet meteen stoppen op onze huidige job. Vanaf mei zullen we dan ook in de week open zijn en gaandeweg zullen we het interieur ook meer naar onze hand zetten. Het zal wat warmer aangekleed worden. Ik wil er zelf met plezier kunnen binnenkomen om aan de slag te gaan”, gaat Vanessa voort. “Anders dan onze voorgangers zullen we ook ‘s middag openen en op termijn willen we ook een lunch aanbieden.”