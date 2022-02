Vandenberghe Podo-experts opent nieuwe groepspraktijk Karmel: “Collega’s samen onder één dak”

In de groepspraktijk Karmel, gelegen in de mooi aangelegde kloosterparktuin op de hoek van de Koning Albert I-laan en de Mgr. Waffelaertlaan, kan je voortaan terecht bij Vandenberghe Podo-experts. Er wordt ook nauw samengewerkt met een team van osteopaten.

Lindsey Vandenberghe (31) richtte in 2014 haar praktijk Vandenberghe Podologie op in Oostende. Door de toenemende vraag uit de regio en de patiëntenstroom vanuit Wenduine en Blankenberge, nam ze recent de stap om een nieuwe vestiging te openen in Blankenberge. Dat deed ze samen met collega’s, want doorheen de jaren is haar eenmanspraktijk uitgegroeid tot een groepspraktijk waar verschillende vooruitstrevende podologen onder één dak hun krachten bundelen.

“Via constante bijscholing, en door onze kennis met elkaar te delen, streven we continu naar de hoogst haalbare kwaliteit van zorg”, vertelt Lindsey.

Multidisciplinair

In de groepspraktijk wordt er nauw samengewerkt met de aanwezige osteopaten waardoor de patiënt, indien nodig, multidisciplinair behandeld kan worden. Ook met therapeuten van buitenaf wordt er gestreefd naar een goede samenwerking.

“Zo’n multidisciplinaire aanpak is een troef waardoor de patiënt sneller geholpen wordt, en is bij sommige problematieken echt wel gewenst”, aldus nog Lindsey Vandenberghe.

Onder de naam Vandenberghe Podo-experts zal de praktijk verder worden uitgebouwd. Podologen richten zich op voet-, enkel-, knie-, heup- en rugklachten die een oorzaak kunnen hebben vanuit een afwijkende voetstand en/of het foutief functioneren hiervan. Dit wordt tijdens de consultaties geanalyseerd middels hoogstaande technologische snufjes.

“Door middel van functionele podologische zolen en schoenadvies gaan we deze ‘afwijkingen’ corrigeren, om klachten te verhelpen en om klachten te voorkomen. Bij een afwijkende voetstand kunnen we reeds vanaf de leeftijd van zes, zeven jaar preventief ingrijpen. Mensen komen immers vaak pas langs wanneer er al klachten zijn”, klinkt het.

De podologische zolen worden bij Vandenberghe Podo-Experts volledig in eigen labo vervaardigd, zodat de patiënten zeer snel van de benodigde zorg voorzien kunnen worden.

Je kan in de nieuwe groepspraktijk onder meer terecht voor biomechanische screening met ganganalyse – zowel preventief als bij aanwezige klachten, podologische zolen en podosandalen, silicone teenorthese (correctie van hamertenen, hallux valgus, ontlasting van drukplekken), orthonyxie (nagelbeugels bij ingegroeide nagels en/of hyperconvexe nagels), en professionele voetverzorging – dit laatste wel enkel bij risicopatiënten, in samenwerking met pedicures.

Sportersadvies

“Tot slot geven we daarnaast ook professioneel sportersadvies, bijvoorbeeld voor beginnende lopers”, besluit Lindsey Vandenberghe. Consultaties vinden plaats in Groepspraktijk Karmel, op de hoek van de Koning Albert I-laan en de Mgr. Waffelaertlaan.