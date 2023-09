Vanaf 6 oktober wijn- en/of theeworkshops bij Frieda’s Wine & Tea

In de speciaalzaak ‘Frieda’s Wine & Tea’ in de Grijze-Zustersstraat in Kortrijk kan je vanaf oktober op vrijdagavond en zaterdagvoormiddag een wijn- of theeworkshop volgen. Zaakvoerder Frieda Lemouchi (56) behaalde in juni – na drie jaar studeren – haar diploma’s als wijn- en theesommelier. “Met veel enthousiasme geef ik mijn uitgebreide kennis en ervaring door!”

Frieda is eigenaar van het pand in de Grijze-Zustersstraat 2, geklasseerd als bouwkundig erfgoed, gelegen aan Sint-Maartenskerk. Haar vastgoedkantoor voor nieuwbouwverkoop richtte ze in tot een speciaalzaak in wijnen en thee van topkwaliteit.

Vorig jaar met Moederdag gingen de deuren van Frieda’s Wine & Tea open. “De wondere wereld van wijngaarden en theeplantages boeien mij, dus besloot ik een degelijke opleiding te volgen om deze kennis op te doen. Dit heb ik in een verkorte tijd afgerond in Brugge. Dat was wel pittig, zeker omdat de examenperiode voor beide opleidingen overlapt, maar op 11 juni studeerde ik met succes af!”

Intussen is Frieda ook lid van de Vereniging Vlaamse Sommeliers. “Van hobby naar job dus”, vertelt een gepassioneerde Frieda. Drie jaar geleden had ik niet geloofd dit nog te kunnen realiseren naast mijn vastgoedactiviteiten als nieuwbouwadviseur.”

Het pand in de Grijze-Zustersstraat 2 is geklasseerd als bouwkundig erfgoed © Kevin Vandenberghe

In het prachtig gerestaureerd pand van Frieda’s Wine & Tea laat de Kortrijkse sommelier je kennismaken met biologische en biodynamische wijnen, natuurwijnen en biologische thee. Die kan je ter plaatse kopen op basis van het deskundige advies van Frieda, of gewoon zelf proeven.

“Het zijn niet alleen drankjes, maar een kunstvorm die ontdekt en gewaardeerd moet worden. Het maakt niet uit of je nu een doorgewinterde kenner bent of gewoon nieuwsgierig. Ik zet mijn woning graag open om er in een huiselijke sfeer een kannetje thee te zetten of een glas wijn te schenken. Per seizoen maak ik een nieuwe selectie.”

“Met de workshops hoop ik een unieke en verfijnde ervaring aan te bieden, dat doe ik graag op een ludieke manier”

Vanaf 6 oktober start Frieda met haar thee- en wijnworkshops. In groepjes van minimum vier en maximum acht personen kan je op het gelijkvloers wijn degusteren of op het eerste verdiep ceremonieel thee leren zetten. “Met de workshops hoop ik een unieke en verfijnde ervaring aan te bieden. Dat doe ik graag op een ludieke manier met bijvoorbeeld blindproeven of het zoeken naar de juiste foodpairing”, legt Frieda uit. “Drie jaar lang met de neus in de boeken, geef mij nu maar het glas of het kopje, want het geurt naar meer.”

Tijdens Weekend van de Klant, op vrijdag 29 en zaterdag 30 september, krijg je tien procent korting op het aanbod wijnen. Meer informatie op www.friedasshop.be.