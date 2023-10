Van webshop naar fysieke winkel: Lore (25) opent bloemenwinkel Florelle

Lore Vangierdom (25) startte twee jaar geleden een webshop in droogbloemen onder de naam Florelle. Op zaterdag 14 oktober zet Lore de volgende stap met haar zaak, want dan opent ze in Rumbeke haar eigen fysieke winkel. “Ik breid het aanbod onder andere uit met verse bloemen, vandaar de keuze voor een fysieke winkel”, klinkt het.

In 2021, toen Lore nog student-zelfstandige was, begon ze met haar webshop Florelle, waarbij de focus op droogbloemen lag. Lore koos er bewust voor om het dan nog bij een webshop te houden zodat het te combineren bleef met haar studies. Ondertussen werkt Lore in hoofdberoep als kwaliteitscoördinator van Kidz Motena en is Florelle uitgegroeid tot haar bijberoep. Toch besloot de 25-jarige Rumbeekse om Florelle nog wat op te krikken. “Ik heb een opleiding florist gevolgd en daar lag de nadruk op verse bloemen. Vandaar dat ik nu ook met een fysieke winkel start”, klinkt het.

Uitlaatklep

De passie voor bloemen kreeg Lore te pakken tijdens corona. “Net zoals velen moest ik toen op zoek naar een uitlaatklep. Ik ben een creatief persoon dus zocht ik het in die richting. Daarom de keuze voor bloemen, want je kan er zoveel mee doen. Ik vind het ook een heel mooi en waardevol product. Bloemen bieden troost bij afscheid, maar kunnen ook gebruikt worden om iemand te bedanken.”

Naast verse bloemen en droogbloemen biedt Lore ook nog andere artikelen aan zoals planten, potten en vazen, kaarsen en kleine geschenkartikelen. Een ruim aanbod dus. “Ik kijk alvast uit naar de opening”, gaat ze verder. “Voorlopig is het allemaal nog heel spannend. Wat mijn verwachtingen zijn? Ik probeer eigenlijk geen verwachtingen te hebben en het gewoon op mij af te laten komen.” Wat wel zeker is: naast de fysieke winkel blijft Lore ook actief met haar webshop. “De webshop is nu wel even offline, maar na de opening van de winkel gaat die meteen weer online”, aldus Lore, die momenteel alle focus richt op het openingsweekend op zaterdag 14 en zondag 15 oktober.

“Bloemen zijn mooi en waardevol. Je kan er zoveel mee doen”

“Op zaterdag zijn we open van 10 tot 18 uur en op zondag van 10 tot 12.30 uur. Ik zal een klein geschenkje voorzien voor de klanten en er zal uiteraard ook een hapje en een drankje zijn. Ik wil er alvast een feestelijke opening van maken”, besluit Lore.