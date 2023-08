Van postkantoor tot Xperience Center Spot40 in Nieuwpoort

Tien jaar geleden deed bpost het postkantoor in de Markstraat van Nieuwpoort van de hand omdat het te groot was geworden. Het oude postkantoor werd omgetoverd tot Xperience Center Spot40, een klassevolle toonzaal en inspiratieruimte voor renovatieprojecten.

In 2011 verhuisde het sorteren van de brieven naar Veurne, waardoor er nog maar drie personeelsleden achterbleven in het postkantoor. De postmeester en twee bedienden vonden onderdak in een nieuwe locatie in de Oostendestraat in Nieuwpoort. Hierdoor kwam het majestueuze gebouw in de Marktstraat 40 leeg te staan.

Spot40, onder leiding van zaakvoerder Wim Verheyden en zijn team, is gespecialiseerd in totaalrenovaties en wooninrichting, en is ook een unieke interieurshop. Dit alles onder één dak, met één aanspreekpunt. Het Xperience Center biedt niet alleen een breed scala aan diensten, maar ook een prachtige ruimte voor het organiseren van evenementen en vergaderingen, met een bar, werkplaatsen en vergaderzalen.

Twintig partners

Een van de opvallende kenmerken van Spot40 is het partnerschap met twintig gespecialiseerde aannemers en vakmensen die betrokken zijn bij de totaalrenovatieprojecten. Axelle Devos, werkneemster bij Spot40, legt uit: “Wanneer klanten naar Spot40 komen om hun woning of appartement te renoveren, kunnen ze hun sleutel aan ons overhandigen. Hierdoor neemt Spot40 de volledige coördinatie en uitvoering van de renovaties op zich, en moeten de klanten zich geen zorgen meer maken.”

Daarnaast is Spot40 een conceptstore van Dôme Deco, een gerenommeerd Belgisch meubilairbedrijf. Hier kunnen klanten de collectie van Dôme Deco bekijken en kopen. Het Xperience Center is een van de vier conceptstores in België, voor iedereen die op zoek is naar kwalitatief hoogstaande meubels en interieurinrichtingen.

Historische charme behouden

Het Xperience Center opende zijn deuren in september van vorig jaar, maar is pas sinds de paasvakantie officieel een interieurshop. De architecten hebben er alles aan gedaan om de oorspronkelijke structuur van het historische postkantoor te behouden en te integreren in het nieuwe concept. Dit unieke pand biedt klanten de mogelijkheid om inspiratie op te doen voor hun eigen interieurinrichting, terwijl ze de historische charme van het oude postgebouw nog ervaren. (PG)