Van klant naar zaakvoerder: Jutta Maertens voortaan aan het roer van Mimi Baby

Afgelopen weekend opende babywinkel Mimi Baby Tielt opnieuw de deuren. Dat doet de zaak met een nieuwe zaakvoerder.

De Wingense Jutta Maertens (31) nam de zaak namelijk over. Ze gaat zo op anderhalf jaar tijd van klant naar zaakvoerder. Jutta kijkt heel erg uit naar haar nieuwe avontuur. De afgelopen negen jaar werkte ze als marketingverantwoordelijke bij kledingzaak Deleye in Roeselare. “Ik ken dus wel al een beetje mijn weg in de retailsector. Mijn man komt uit een ondernemersfamilie dus ook dat zit er bij ons wel in.”

Helemaal verkocht

Ook de winkel zelf is voor haar geen onbekend terrein. Zo was Jutta er anderhalf jaar geleden zelf nog klant. “Toen ik zwanger was van mijn dochtertje Juline, heb ik hier mijn geboortelijst aangelegd. Ik was in de wolken door het uitgebreide aanbod en de persoonlijke service die ze aanboden. Helemaal anders dan bij een grotere winkelketen. Het voordeel was ook dat je hier voor het hele plaatje terechtkon: de geboortelijst, de geboortekaartjes én de doopsuiker.” Toen de winkel een overnemer zocht, was Juta dan ook meteen enthousiast. “Al moet ik wel zeggen dat mijn man me toen het laatste duwtje in de rug gegeven heeft. Hij vond deze winkel echt iets voor mij, waarna ik me geïnformeerd heb en helemaal verkocht was.”

Jutta wil dan ook de goede lijn van haar voorganger doortrekken. “Ook bij mij zullen de mensen terechtkunnen voor een persoonlijke service en een ruim aanbod. Veel mensen hebben immers geen tijd om alles zelf te gaan uitzoeken. Daar willen wij op inspelen, want je zal hier voor alles terecht kunnen. Al wil ik er ook wel mijn eigen touch aan geven. Zo hebben we het pand een makeover gegeven, waardoor het nu warmer oogt, terwijl ik het aanbod ook uitgebreid heb met enkele leuke, hippe merken. Na de geboorte van onze dochter is mijn wereld immers opengegaan. Er zijn zoveel leuke babyspulletjes! Ten slotte hebben we ook een nieuwe website.” (TM)

Mimi Baby Tielt is open van woensdag tot en met zaterdag van 10 uur tot 17.30 uur en op maandag van 13.30 tot 17.30 uur. Op zondag en dinsdag is de winkel gesloten.