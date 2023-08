Van jobstudent tot nieuwe uitbater in Knokke, het hart van Kris (42) schreeuwt Delhaize: “Ik zie mezelf als een echte leeuw”

Kris Bonne (42) mag zich vanaf dit najaar de nieuwe zelfstandige uitbater van de vestiging in Knokke noemen. Een kennismaking met Kris, die ook terugblikt op de heisa van de voorbije maanden.

Delhaize kondigde maandag de overname van de eerste 15 supermarkten in eigen beheer door zelfstandige ondernemers aan. De komende weken worden ze omgevormd tot zelfstandige Delhaize-winkels. De heropening als zelfstandige Delhaize-supermarkten is gepland in de loop van oktober en november.

Eén van die winkels is de vestiging in de Kustlaan in Knokke. Daar bleef het zelfs in het heetst van de strijd vol stakingen en dreigementen enkele maanden geleden redelijk rustig. “Ik heb er veel zin in”, zegt Kris Bonne (42), de nieuwe zelfstandige uitbater. “Het is de bedoeling om de winkel in Knokke samen met het topteam succesvol uit te baten.”

Jobstudent

Dat Kris Bonne een hart heeft voor Delhaize en de bedrijfscultuur kent, valt moeilijk te ontkennen. “Ik beschrijf mezelf als een echte leeuw”, zegt hij. “Als jobstudent werkte ik al bij Delhaize in Assebroek. Daar was ik drie zomers na elkaar verantwoordelijk voor de drankafdeling. En ja, toen al gaf ik aan dat het mijn ambitie was om een eigen winkel uit te baten. ‘Niet doen, veel te veel werk’, reageerde mijn baas toen. Maar kijk, ik ben altijd mijn gevoel blijven volgen.”

Zijn carrière zette Kris dan ook verder bij de supermarktketen. Momenteel is hij co-uitbater van Proxy Delhaize Heuvelpoort in Gent – waar hij eerst als ‘gewone’ werknemer startte als verantwoordelijke Fruit en Groenten – en AD Delhaize Zwijnaarde. “Een eigen zaak is de volgende logische stap in mijn groeiproces”, zegt Kris. “Ik was eigenlijk al enkele jaren op zoek naar een opportuniteit als deze. Toen Delhaize het nieuws in maart aankondigde, heb ik mijn interesse getoond in winkels in en rond Brugge. Het is uiteindelijk Knokke geworden, waar ik enorm blij mee ben. Het contract dat ik heb getekend, is naar mijn gevoel correct en helder, met duidelijke afspraken over bepaalde zaken en voldoende ruimte voor ondernemingsvrijheid en flexibiliteit.”

Hoe kijkt Kris nu terug op de heisa? “Ik ben een ondernemer met een hart voor Delhaize, haar klanten en medewerkers. In die zin vind ik de vele acties die de afgelopen maanden plaatsvonden echt jammer. Maar ik kijk met veel vertrouwen naar de toekomst.” (MM)