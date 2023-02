Van Hulle Bouwservice door FeMa uitgeroepen tot beste bouwmaterialenhandelaar van Vlaanderen

Van Hulle Bouwservice uit Tielt werd tijdens de uitreiking van de FeMa Feproma Awards in Groot-Bijgaarden verkozen tot beste FeMa-bouwmaterialenhandelaar van Vlaanderen. “Het is een mooie beloning voor de dagelijkse inzet van onze mensen en een erkenning voor ons streven naar een hoogstaande service”, aldus afgevaardigd bestuurder Stefaan Van Hulle.

FeMa is de Belgische beroepsvereniging voor professionele handelaren in bouwmaterialen en telt ongeveer 250 leden. Feproma verenigt dan weer alle belangrijke Belgische bouwmateriaalproducenten. Onder het toeziend oog van 180 aanwezigen, begeleid door RTBF-journalist Christophe Deborsu, werd Van Hulle Bouwservice gekroond tot beste Nederlandstalige bouwmaterialenhandelaar.

Beloning

“Alle medewerkers bij Van Hulle Bouwservice – intussen beter gekend als de Dulle Van Hulles – zijn heel fier en blij dat we deze prachtige prijs hebben binnengehaald”, vertelt Stefaan Van Hulle, afgevaardigd bestuurder van Van Hulle Bouwservice. “Het is een mooie beloning voor de dagelijkse inzet van onze mensen en een erkenning voor ons streven naar een hoogstaande service.”

Stefaan Van Hulle en Fanny Galle. © gf

“Sinds onze oprichting in 1944 is onze bouwmaterialenhandel een belangrijk segment binnen ons bedrijf. In onze gloednieuwe showroom in Tielt kan je een ruim aanbod aan kwalitatieve bouwmaterialen vinden, van een volledig assortiment voor ruwbouw, dakbedekking, binnenafwerking en gevelbekleding tot een groot aanbod aan tegels.”

Trouw

Kandidaten voor de FeMa-verkiezing moeten zo goed mogelijk voldoen aan de vereisten van het FeMa-charter: respect hebben voor elkaar en elkaars inspanningen, steun bieden tijdens campagnes, kwaliteit garanderen, problemen helpen oplossen, correct handelen, loyaal zijn en nog vele andere.

“Bij Van Hulle Bouwservice dragen we de FeMa-eigenschappen hoog in het vaandel”, verklaart Stefaan Van Hulle. “Het is onze doelstelling om ook de komende jaren een betrouwbare partner voor onze klanten te zijn en onze diensten verder uit te bouwen in Vlaanderen.”