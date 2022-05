Van de Marokkaanse soek naar Blankenberge city: Joëlle lanceert eigen interieurlabel in berberstijl

Met haar gloednieuwe interieurlabel ‘Souk in the City’ brengt Joëlle De Bruyne (41) een stukje Marokko naar de badstad. Vanop de veiling in Marrakech gaat ze zelfs live voor haar klanten. “Marokko is een tweede thuis geworden.”

Toen Joëlle De Bruyne (41) in 2018 de deuren van haar concept store Escape opende in de Kerkstraat, wist ze al dat haar sterke band met Marokko een belangrijk onderdeel zou worden. “Al van kinds af aan ging ik daar vaak op vakantie, en er was natuurlijk ook die zakelijke band via m’n grootouders. Al in de jaren vijftig begonnen zij met het importeren van souvenirartikelen uit Marokko”, vertelt Joëlle. Zo werd ze gaandeweg zelf ook verliefd op het land. “De cultuur, de ambachten, de lieve mensen: Marokko liet mij niet meer los. Na al die jaren mag ik gerust zeggen dat het een tweede thuis is geworden – ooit wil ik er mijn eigen pied-à-terre”, glimlacht Joëlle.

Haar oog viel destijds ook op de prachtige berbertapijten. “Ik ontdekte dat er net zoveel weeftradities als Berberstammen zijn. Zo heb je de boujaad tapijten, geweven door vrouwen uit het Atlasgebergte. Daar zit veel symboliek in, want in die tapijten geven ze hun levenservaringen mee. De tradities worden doorgegeven van moeder op dochter. Boucherouite tapijten zijn dan weer uniek omdat ze gemaakt worden van restanten stof die gerecycled werden. Elk tapijt heeft kortom een uniek verhaal, en ís ook uniek”, klinkt het.

Madame Chocolat

Drie à vier keer per jaar gaat Joëlle samen met haar mama naar Marrakech om er op de veiling de mooiste berbertapijten te selecteren. Ze logeert er dan in de medina’s. “Als toerist kan je daar niet zomaar meebieden, maar mama en ik spreken zelf ook een mondje Arabisch en doordat we daar al jaren komen, zijn we ondertussen kind aan huis in de soeks. Omdat ze altijd Belgische pralines uitdeelt, kreeg mama overigens de bijnaam ‘Madame Chocolat’”, glimlacht Joëlle. Terug thuis creëerde ze bij die schattenjachten in en rond Marrakech een typische stijl: kleurrijk, artisanaal en betaalbaar. Dat resulteerde nu in een nieuw interieurlabel waarbij de focus ligt op de eigen import, het productieproces en de verhalen achter de schermen. Via de sociale media gaat Joëlle ook live vanop de veilingen in de souks.

“De klanten kunnen vooraf hun wensen doorgeven voor een tapijt met bepaalde kleuren, maten of patronen. Zo brengen we een stukje Marokko tot bij hen, en onze eigen productie breidde de afgelopen jaren ook dermate uit dat een eigen label gewoon de enige logische volgende stap leek. Het ondernemersverhaal werd anders te complex om duidelijk te blijven”, legt Joëlle uit. De producten van Souk in the City – naast tapijten ook berbermandjes, kussens en poefs – worden ook verdeeld naar andere winkels. Onder de vlag van Escape, reist Joëlle ondertussen al bijna vijf jaar de wereld rond, op zoek naar leuke, aparte labels met handgemaakte interieurspulletjes. “Ik kies steevast voor natuurlijke materialen en kleurrijke stofjes, en breng graag ode aan de makers ervan. Onze Marokkaanse tapijten zijn allemaal pièce uniekjes”, besluit Joëlle.