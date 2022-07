Van Chinees restaurant tot Basic Fit-sporttempel

Basic Fit zocht een nieuwe uitvalsbasis in Wallonië en vond die in Komen-Waasten. Het voormalige Chinese restaurant aan de Werviksesteenweg werd volledig omgetoverd tot een sporttempel van 1.100 vierkante meter groot.

De bami met kip moest plaats ruimen voor halters en loopmachines. Het hoekje voor de gebakken rijst werd de nieuwe thuisbasis voor roeimachines en buikspierbankjes. Met Basic Fit is Komen-Waasten alvast een sportieve hotspot rijker. De bekende fitnessketen ging van start in de grensgemeente tot groot jolijt van de sportievelingen.

Buik wegwerken in plaats van vullen

“In augustus 2021 gooide het Chinese restaurant de handdoek in de ring”, zegt Kevin Ayeni. De marketingmanager van Basic Fit volgde de ontwikkelingen in Komen op de voet. “Negen jaar lang was het de plaats waar mensen gingen om de buik te vullen, vandaag is het een plaats waar diezelfde mensen komen om hun buikje weg te werken. Natuurlijk waren er reeds verschillende sportieve opties in Komen-Waasten maar waar Basic Fit in uitblinkt, is het feit dat we al die opties combineren. Op één en dezelfde plaats beschikken sportievelingen over een cardioruimte, een ruimte waar spieren worden gekweekt, een stretchingruimte of zelfs een virtual fietsruimte. Eén lidmaatschap, verschillende opties! Dat is het recept waar we hebben op ingezet en dat is het recept dat keer op keer een succes blijkt te zijn.”

Op maat van iedereen

Met een oppervlakte van meer dan 1.100 vierkante meter mag de nieuwe Basic Fit zich zonder aarzelen een trendsetter noemen, al is het vooral de eenvoud die de klanten weet te bekoren. “Mensen kopen een abonnement en hebben meteen toegang tot alles”, sluit Kevin af. “Een grote gratis parking, toegangscontrole zonder gezeur en een ruime selectie aan moderne machines. Met Basic Fit brengen we topsport tot bij de mensen, op maat van iedereen die het wil gaan proberen. Zowel beginners als ervaren rotten in het vak vinden bij ons meer dan hun gading.” (SR)