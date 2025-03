Van beelden uit het ISS-ruimtestation tot uitzendingen van Al Jazeera en Warner Bros: allemaal met dank aan Skyline Communications uit Izegem

Als beelden vanuit het International Space Station (ISS) vliegensvlug tot op aarde raken dan is dat allemaal live te volgen dankzij het Izegemse technologiebedrijf Skyline Communications. Hun DataMiner-software zorgt er al twintig jaar voor dat media- en technologiebedrijven van over de hele wereld vliegensvlug data kunnen doorsturen. Deze week blazen heel wat onder hen, waaronder ook Al Jazeera, RTL, Sky, VRT, BBC,, Telenet en Warner Bros, verzamelen op het hoofdkwartier in Izegem. Wat komen ze er doen? En wat doet Skyline precies voor hen?

Dinsdag konden we zien hoe astronauten Suni Williams en Butch Wilmore na een onverwacht verblijf van maar liefst 9 maanden in het ISS toch veilig terug naar onze planeet konden keren. De communicatie wordt deels in goede banen geleid door experts van het Duitse Aerospace Center (DLR). “We spelen een cruciale rol in ruimtevaartcommunicatie en zijn onder meer verantwoordelijk voor de live videotransmissies van het ISS”, vertellen Heike Schuder en Ilona Ionid, die deze week net als 180 andere gebruikers van DataMiner te gast zijn in Izegem. “Onze operatie wordt aangestuurd door de technologie van Skyline. Als er videogesprekken vanuit de Colombus-module zijn gebeurt dat via DataMiner. Verder sturen we ook instructievideo’s door die we van NASA krijgen en die verspreiden we op onze beurt naar alle gebruikscentra voor experimenten aan boord van het ISS. Ook de vlucht- en grondcontrole gebruikt het systeem. Zij moeten maar op één knop duwen en de configuratie gebeurt op de achtergrond.” En er zijn nog meer ruimteavonturen mogelijk dankzij Skyline. Zo zorgde hun software er eerder deze maand voor dat er videobeelden van de landing van de commerciële maanlander Blue Ghost naar aarde verstuurd werden.

Empower

Het is slechts één indrukwekkend voorbeeld van de reputatie die Skyline in meer dan twee decennia heeft opgebouwd. Naast de satellietindustrie komen ook heel wat professionals uit de media-, televisie- en ICT-wereld samen in Izegem. “We houden er ons Empower-evenement om de nieuwste technologische ontwikkelingen en functionaliteiten van DataMiner aan hen voor te stellen”, vertelt Frederik Vandenberghe, die samen met zijn broers Ben en Bert aan het hoofd van het technologiebedrijf staat. “Dit meerdaags evenement, dat nog tot vrijdag in Skyline Park loopt, brengt meer dan 180 gebruikers uit 26 verschillende landen samen. Op die manier creëren we een unieke ontmoetingsplaats voor technologieprofessionals die samen hun kennis verdiepen, nieuwe vaardigheden opdoen en zich onderdompelen in de nieuwste versie van DataMiner.”

Maar wat doet DataMiner nu precies? “Op korte tijd vliegensvlug heel grote pakketten data, waaronder beelden, de wereld rondsturen, zodat communicatie nagenoeg vlekkeloos kan verlopen”, vat Frederik het samen. “Het gaat om een eigen gecodeerd netwerk los van het internet. We zijn er indertijd als één van de eerste mee begonnen en zijn nagenoeg de enige speler die het op deze schaal en met deze kwaliteit kan toepassen, vandaar dat veel wereldspelers vlotjes de weg naar ons vinden én bij ons blijven. Ze vertrouwen op onze software om hun meest kritische infrastructuur te gaan monitoren en managen.”

Grote namen

De deelnemerslijst van Empower 2025 bestaat uit vertegenwoordigers van vooraanstaande bedrijven en organisaties uit de technologiesector. “Naast de mensen van het Duitse Aerospace Center verwelkomen we dit keer ook topnamen als Al Jazeera en Warner Bros, maar ook KPN, Canal Plus en Vodafone”, weet Frederik. “We delen hier niet alleen nieuwe technieken, maar ook netwerken staat uiteraard centraal. Zo delen we inzichten en kunnen we samen bouwen aan de toekomst van de sector. We staan overigens ook op het punt om DataMiner met data van Smartcity-applicaties te laten kennismaken. Zo zijn we in gesprek met enkele steden om al die data nog veel vlotter te laten doorstromen dan tot wat op heden mogelijk was.

Izegem mag dan wel het hoofdkwartier van Skyline Communications zijn, het is niet de enige plek waar hun Empower-evenement plaatsvindt. “We hebben onder andere vestigingen in Singapore, Dubai en Sarajevo, maar het gebeurt evengoed dat we een locatie in New York afhuren om het daar door te laten gaan”, zegt Frederik. “DataMiner blijft een strategisch softwareplatform voor het beheer van de infrastructuur van heel wat grote spelers. Omdat bedrijven wereldwijd op ons rekenen om hun cruciale diensten aan te sturen vinden we het essentieel om zich dicht mogelijk bij onze klanten te staan.”