Van AC Milan naar Oostkamp: chiropractie start op 26 mei

Niels Brackevelt (33) en Hélène Bordeaux (29) openen op 26 mei hun chiropractie-Oostkamp in de Kortrijksestraat 32. Niels en Hélène zijn ervan overtuigd dat chiropractie een unieke benadering biedt voor iedere patiënt. “Die benadering is geen alternatief maar is perfect complementair met andere disciplines in de gezondheidszorg.”

Niels wist van jongs af aan al dat hij iets in de gezondheidszorg wou doen. In zijn jeugd speelde hij voetbal en zag daar het belang van de rol van de kinesitherapeut bij sporters. Op 18-jarige leeftijd trok hij dan ook naar Gent om de opleiding van Master in de Rehabilitatie en Kinesitherapie te studeren.

In 2013 behaalde hij met onderscheiding dat universitaire diploma. Toen hij in zijn laatste stagejaar in contact kwam met een aantal chiropractors, begreep hij onmiddellijk dat het dat was dat hij wilde.

Na zijn studies aan de UGent ging hij voor vier jaar naar Parijs om de opleiding Doctor of Chiropractic te volgen. In 2017, met het diploma op zak, vertrok Niels naar Como in Italië om aan de zijde te gaan werken van DC Jean Pierre Meersseman, grondlegger en ontwikkelaar van het bekende Milan Lab bij voetbalclub AC Milan. Daar deed hij gedurende 2,5 jaar ervaring op.

Hélène is afkomstig uit Normandië, Frankrijk. Op 18-jarige leeftijd besliste ze om naar Parijs te trekken om de opleiding Doctor of Chiropractic te volgen. Ze had een baccalaureaat wetenschappen en was altijd al geïnteresseerd in de wereld van de gezondheid en het contact tussen zorgverlener en zorgvrager. Na zes jaar voltijdse opleiding behaalde ze het diploma Doctor of Chiropractic.

Met dat diploma op zak vertrok ze in 2017 naar Noord-Italië, waar ze aan de slag kon in een gespecialiseerde praktijk voor zwangere vrouwen, baby’s en kinderen onder de zes jaar. Terwijl ze twee jaar lang in de Italiaanse praktijk werkte, kon Hélène zich verrijken met nieuwe kennis en technieken.

(GST)