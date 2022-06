Van aardbeien tot kersen, bramen en bessen

Benoit Demedts en Marie-Anne De Mey werden ambassadeurs van het label ‘Ik koop lokaal’. De aardbeienkwekerij uit Gits zet volop in om de korte keten te promoten. Het ondernemerskoppel wil dan ook zoveel mogelijk werken ‘van het land naar de klant’ en dat wordt gesmaakt.

Wanneer ik aankom bij de aardbeienkwekerij van Benoit en Marie-Anne, staan niet alleen de aardbeien in volle bloei. Ook de winkel doet bloeiende zaken. “In 2010 namen wij de boerderij over van de familie Saelens. Ik kreeg de microbe om aan land- en tuinbouw te doen over van mijn grootvader. Na mijn studies tuinbouw werkte ik als loonwerker maar ik wou een eigen serre”, grapt Benoit.

Het koppel met drie kinderen vertelt vol trots hoe het allemaal begonnen is. “Ik kom uit Koolskamp, waar mijn ouders een boerderij met dieren hadden. Elke dag in een serre zitten was niet aan mij besteed. Ik geniet enorm van het sociaal contact dat deze job mij biedt. De vele mensen die over de vloer komen in de winkel, maar ook de vele leveringen die ik doe in gans West- Vlaanderen, vind ik echt tof om te doen. Voorheen was ik opvoedster in een school maar met de komst van onze jongste telg Victor heb ik de weloverwogen keuze gemaakt om die job op te geven en mee te stappen in het bedrijf. Ik heb er nog geen moment spijt van gehad want op die manier kan ik er ook zijn voor de kinderen. Toen ik mijn job in het onderwijs opgaf zijn we gestart met onze hoevewinkel waar we enkel producten verkopen uit eigen kweek of van collega’s uit de buurt. Zo hebben we sinds gisteren kersen uit Meulebeke”, gaat Marie-Anne verder.

De aardbeien van het Gitse bedrijf kun je op heel wat plaatsen in de buurt terugvinden. Zo komt supermarkt Spar uit Lichtervelde bijna dagelijks aardbeien halen. “Ook lokale handelaars zoals Meat&Meal uit Gits, Foodstore uit Roeselare en verschillende bakkers uit Koekelare houden van onze aardbeien. We zijn dan ook erg trots dat ons product gewaardeerd wordt door collega-handelaars. Wij gaan niet naar de veiling maar proberen ons product lokaal aan de man te brengen. Elke maandag leveren wij vers fruit aan de school Gits Groeit, waar de kinderen school lopen. We willen graag een breed publiek bereiken met verse en gezonde producten. Ook het bedrijf Mulders voorzien wij van een gezond tussendoortje”, gaat het ambitieuze ondernemerskoppel verder.

Van Land naar Klant

Naast het economische luik heeft het aardbeienbedrijf ook aandacht voor het milieu. Schadelijke beestjes bestrijden ze op een biologische manier en bloemen van de aardbeiplant bestuiven ze met bijen en hommels. Hun afvalwater zuiveren ze dan weer zelf om te hergebruiken. Hun liefde voor de stiel tonen ze door hun vele initiatieven. “We geven rondleidingen aan scholen of verenigingen. Regelmatig kunnen we ook eens een zelfpluk organiseren. We plaatsen dan een evenement op Facebook en iedereen die dat wenst, kan zijn eigen aardbeitjes plukken. In dat opzicht heeft onze stiel aan populariteit gewonnen tijdens de coronapandemie. De appreciatie voor de lokale handelaar heeft aan populariteit ingewonnen”

Op de vraag wat Benoit en Marie-Anne hun toekomstvisie is, kunnen ze eenduidig antwoorden. “We willen nu vooral voortdoen zoals we bezig zijn. Ik kon van mijn hobby mijn beroep maken en dat geeft mij enorm veel voldoening. Onze bedoeling is vooral om nog meer de korte keten te promoten en daarvoor zijn wij maar al te graag ambassadeurs van de actie ‘Ik koop lokaal’. Deze winter starten we met het produceren van frambozen, bramen en bessen die dan volgende zomer te koop zullen zijn in onze winkel. Onze corebusiness blijft de aardbeienteelt maar we zijn een innovatief en jong bedrijf die maar al te graag de klant op zijn wenken bedient.”

(EVG)