Valvita opent in de Rapaertstraat in Hertsberge

Vrijdag 7 februari heropende Valentine Verstraete haar nieuwe schoonheidsinstituut Valvita in de Rapaertstraat 17 in Hertsberge. Valentine Verstraete (39) is gehuwd met Kevin Willaert en de mama van Laurens (10) en Juline (8). Na haar studies schoonheidszorgen werkte ze in dienstverband in een schoonheidsinstituut om dan in 2007 in bijberoep te starten met haar eigen instituut, eerst in Oostkamp en later in Waardamme. Ze bleef haar klanten verzorgen in bijberoep, ook toen ze verhuisde naar de Rappaertstraat in Hertsberge, waar ze haar instituut onderbracht in haar woning. Datzelfde jaar koos ze ervoor om het schoonheidsinstituut te runnen als een voltijdse job. “Ik had toen al een geweldige klantenkring opgebouwd en genoot ook de steun van mijn loyale klanten. Zij overtuigden me om voltijds voor Valvita te gaan”, weet Valentine te vertellen. Nu, 13 jaar later, is de volledige renovatie van het schoonheidsinstituut afgerond, een werk van negen maanden.

Volledige make-over

“We hebben er sterk op ingezet om veel efficiënter te kunnen werken en het salon opgedeeld in een nagelstudio en een afzonderlijk gedeelte voor schoonheidszorgen. Meteen kreeg het interieur ook een volledige make-over met een vrouwelijke look, met rustgevende kleurtinten”, vertelt Valentine. Volgens haar past de nieuwe uitstraling beter bij wie ze is, maar ze beschikt nu ook over meer mogelijkheden om haar klanten te verzorgen. “Mijn passie ligt in mensen verwennen, of het nu gaat om een nieuwe set nagels of een rustgevende verzorging. Het verzorgen en laten genieten van anderen zit in mijn bloed, en ik doe dit met heel veel plezier.”

Uitgebreid aanbod

Ook het aanbod van Valvita zal uitbreiden. Binnenkort introduceert Valentine een nieuw toestel voor huidanalyses, waarmee ze haar klanten nog beter kan adviseren over hoe ze hun huid zowel thuis als in het salon optimaal kunnen verzorgen. (GST)