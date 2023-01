Valerie wil met Treffi een gat in de online datingmarkt vullen

De maatschappij is voortdurend in beweging en ook ons gedrag past zich aan. De flirters en charmeurs van weleer kregen vooral online stevig weerwerk van verschillende datingwebsites. Treffi is de nieuwste speler in deze markt en probeert een uniek gat in de markt te vullen.

“In een reflex gaan we op zoek naar mensen die er mooi uitzien en die een vlotte beschrijving op het internet hebben gegooid. Helaas ontstaan ook daar de grootste teleurstellingen.” Valerie Vanryckeghem (42), de onderneemster achter de nieuwe website, kent het reilen en zeilen van de bestaande datingwebsites door en door.

“Tinder is de grootste van zijn soort maar bracht ook een erg kwalijk kantje aan het licht: namelijk die van de oppervlakkigheid. We swipen dat het een lieve lust is maar kijken uiteindelijk enkel naar de foto en de vaak erg stoere tekst die erbij staat. Een perfecte match kan zo door de mazen van het net glippen omdat hij of zij geen degelijke fotograaf is. De realiteit leert ons dan ook dat heel wat van die ‘matches’ vaak van erg korte duur zijn. Raar maar waar speelde ook de coronacrisis hier een niet te verwaarlozen rol in. Iedereen zat verplicht thuis en wie alleen was, ging dan ook op zoek naar digitaal contact. Eenmaal de lockdowns voorbij waren, kregen die digitale contacten vaak fysiek vorm met heel wat ontgoochelingen tot gevolg. Een typisch voorbeeld van hoe het op het internet niet altijd even realistisch is helaas.”

Nieuwe aanpak

Met Treffi wil Valerie hier handig op inspelen. “Mensen worden aan elkaar voorgesteld op basis van interessevelden en hobbies, criteria die ook in een eigen zoektocht kunnen worden gebruikt”, gaat ze verder. “Als je bijvoorbeeld een superfan van padel bent of je graag gaat duiken, dan kun je bewust op die criteria gaan zoeken. Vergelijk het met een kruisbestuving van Tinder en Facebook, overgoten van een snuifje instagram.”

Een nieuwe kijk en aanpak van online daten dus maar wat met de veiligheid van de gebruikers? “Daar hebben we heel wat denk- en programmeerwerk in gestoken”, klinkt het. “Voor mensen met slechte bedoelingen is er op Treffi geen plaats. Ieder profiel wordt dan ook grondig gescreend en onderworpen aan een resem analyses. Het moet voor de gebruikers van de website een prettige en onbelemmerde ervaring zijn, waarbij ze niet voortdurend met wantrouwen moeten worden geconfronteerd.”

Een unieke en vernieuwende manier om een eeuwenoud spel aan te pakken, die bovendien volledig gratis is zo blijkt. “Er worden voor de gebruikers geen kosten aangerekend”, sluit de onderneemster af. “We hebben vanzelfsprekend een verdienmodel maar dat schuiven we niet door naar de mensen die zich inschrijven. Ook de veiligheid van hun gegevens is gewaarborgd. Hiervoor kozen we specifiek voor Europese servers met degelijke contracten die de veiligheid hiervan waarborgen. Op dit moment richten we onze pijlen vooral op België en maken we volop werk van een app voor smartphones. Indien dit alles vlot draait, zullen we ook over de landsgrenzen heen gaan kijken.”