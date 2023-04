Valérie opent ‘House of V’: “Een plek om je beter te doen voelen”

In Nieuwkerke opende recent ‘House of V’. Valérie Pittellioen (25) koos meteen voor een bijzondere naam voor haar zaak. “In mijn huis wil ik de klanten het gevoel geven dat ze zich na een behandeling beter voelen en hen helpen met hun onzekerheden.”

Valérie studeerde wellbeing-en-vitaliteitsmanagement aan Vives Kortrijk en mikt in haar praktijk op een divers publiek. “Ik focus zeker op mensen die zich door huidproblemen niet goed in hun vel voelen. Vandaar dat ik met een LED-therapie vlug tot een herstelproces kom. LED-therapie is een fototherapie die de kracht van puur licht gebruikt om de huid te herstellen.” Verder biedt Valérie ook peeling aan. “De ingrediënten zijn allemaal natuurlijk maar er ontstaat door de toepassing wel een chemische reactie die ervoor zorgt dat je huid een boost krijgt en van zichzelf meer gaat werken.” Vele behandelingen, waaronder peeling, zijn een oplossing voor mensen met acne, huidverslapping en littekenvorming. Ook voor wie na een dagje vol werkdruk even wil ontspannen kan bij ‘House of V’ terecht voor een deugddoende massage. Klanten die zich wat willen opmaken, zijn eveneens welkom bij Valérie. “Permanente make-up is daarvoor ideaal. Noem het gerust mijn vorm van tatoeëren.” (MDN)

‘House of V’, Seulestraat 9, Nieuwkerke. Meer info: www.houseofv.be.