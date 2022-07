Valérie opent hondentrimsalon met hondenboetiek in Bissegem

Valérie Vandenbogaerde opende enkele weken geleden haar hondentrimsalon met hondenboetiek in Bissegem.

Valérie woont in de Tientjesstraat in Bissegem en is mama van een zoontje van anderhalf jaar. Ze is ook een echte dierenliefhebber. Ze heeft drie geadopteerde windhonden.

“Samen met mijn mama deed ik nog opvang voor honden. Tien jaar geleden begon ik een opleiding tot hondentrimmer, maar ik kon die opleiding toen niet afwerken, want ik begon acht jaar geleden ook een fotografiezaak ‘Valérie V fotografie’, en dit was zo’n succes dat ik geen tijd meer had voor mijn opleiding.”

De opleiding werd uiteindelijk toch afgerond en voor haar praktijk volgde Valérie nog een privé-opleiding. Enkele weken geleden startte Valérie met Le Beau Boeboe, een hondentrimsalon met hondenboetiek.

Ze blijft wel nog newbornfotografie doen. Ze won daar al verschillende prijzen mee.

Op tempo hond

In haar trimsalon wil Valérie geen bandwerk. “Ik doe het op het gemak en op het tempo van de hond. Wil die eens naar buiten, dan doe ik dat.” Valérie trimt zowel grote als kleine honden. Ze werkt op afspraak. Je kan haar bellen op 0497 19 02 01.

Omdat de hond niet teveel stress zou hebben, blijft het baasje er niet bij tijdens het trimmen. “Ik bel dan als de hond klaar is”, zegt Valérie.

Er is ook een boetiek met zaken die je niet vindt in gewone dierenwinkels.

(EDB)