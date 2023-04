Valerie en Xavier openen de buurtwinkel van de toekomst aan de Krokodiel

Valerie Bentein (38) en Xavier Kerckenaere (40) hebben op de hoek van de Duinenlaan en de Kousestraat op de wijk Krokodiel in Middelkerke een automatenshop geopend. Ze doopten het Krokomaat omdat het een verlengstuk is van hun brasserie Kroko in de Logierlaan, die juist geteld 20 jaar bestaat.

“Kleine buurtwinkeltjes en winkeltjes op de omliggende campings verdwijnen één voor één. Met onze automatische krokoshop hebben we de buurtwinkel 2.0 van de toekomst geopend”, grapt Xavier.

Valerie Bentein begon hier 20 jaar geleden een volkscafeetje. Sinds enkele jaren heeft haar cafeetje het label van brasserie gekregen. Toch is dat cafégevoel gebleven en zijn mensen nog steeds welkom om gewoon iets te komen drinken. Het kan gewoon niet meer aan de toog”, zegt Valerie. Met het verdwijnen van het winkeltje op camping ‘Mijn Plezier’ in de Duinenweg dook er voor Valerie en Xavier een nieuwe opportuniteit op. “Dagelijkse voedingswaren kopen in je eigen straat of wijk, de essentie van een buurtwinkel, was hier al lang niet meer mogelijk. Onze Krokomaat maakt het opnieuw mogelijk om, kant-en-klare maaltijden, verse en fijne vleeswaren, brood, beleg en algemene voeding in je eigen buurt te kopen. Wij garanderen onze klanten hetzelfde brede assortiment van dagverse kwaliteitsproducten als in onze brasserie Kroko”, verzekert Valerie.

Het automatenconcept is de nieuwe buurtwinkel. “De shop werkt volledig autonoom zonder inzet van personeel en is zeven dagen op zeven open. Je kan er shoppen wanneer het je het beste past. In de 4 automaten vind je naast food ook non food producten zoals wc- papier, tandpasta, shampoo, zonnecrème en dergelijke. De shop opent al om 6 uur ‘s morgens en sluit pas een 23 uur ‘s avonds. Dagelijks worden de producten aangevuld. Wachtrijen aan de kassa zijn er niet, want betalen gebeurt aan de automaat.

Om geen overlast te creëren in de buurt, heeft Xavier er wel voor gekozen om tijdens de nacht de automaten te sluiten. Daarnaast moeten enkele camera’s binnen en buiten ervoor zorgen dat alles probleemloos verloopt. De zaakvoerder is tevreden met de opstart van de automatenshop. “Het overtreft onze verwachten. De buurtbewoners en de vakantiegangers hebben de weg al gevonden naar onze Krokomaat. Alles staat ook netjes en duidelijk uitgelegd. Onze klanten hebben het systeem ondertussen al goed onder de knie”, besluit Xavier.