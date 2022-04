Valentine Platteeuw ruilt jobin voor ijssalon

Valentine Platteeuw (24) maakte een opmerkelijke carrièreswitch. Ze heeft een diploma rechtspraktijk op zak en had een mooie job bij een projectontwikkelaar. Toen ze echter hoorde dat ze het ijssalon waar ze als jobstudent werkte kon overnemen, waagde ze zich aan die sprong. “De goesting om ijsjes te scheppen, was gewoon te groot.”

Valentine Platteeuw groeide op in Rollegem-Kapelle, nabij Roeselare, waar ze nu nog woont. Voor haar vakantiejobs trok ze echter drie zomers op rij naar Nieuwpoort, waar ze in het Australian-ijssalon aan de slag ging. “Voor mijn verdere studies koos ik voor rechtspraktijk. Mijn eerste jobs deed ik bij een notariaat en op de juridische dienst van een plaatselijke projectontwikkelaar. Ik herinner mij dat ik bij het afronden van mijn studies al rondkeek om een crèmerie over te nemen, maar toen diende die kans zich nog niet aan. Vorige maand werd ik echter opgebeld en kreeg ik te horen dat het salon waar ik als jobstudente werkte over te nemen was”, glundert ze.

Grote sprong

“Ik heb mijn vakantiejob altijd heel graag gedaan en toen ik aan zee wandelde, kreeg ik altijd zin om weer ijsjes te scheppen”, vertelt ze. “Toch twijfelde ik of ik mijn functie als account representative en de bijhorende zekerheid wel zou opgeven. Ik wist echter dat ik snel moest beslissen, dus heb ik mij na een week bedenktijd toch maar aan de grote sprong gewaagd. Mijn vriend Louis Vuylsteke gaf me daarbij een ondersteunend duwtje in de rug. Hij is vertegenwoordiger van akoestisch materiaal en werkte eveneens als jobstudent in een ijssalon aan de zee. Hij zal mij hier in de weekends dan ook dikwijls een handje komen helpen.”

IJsjesfan

Sinds begin deze maand is Valentine hier het nieuwe, vaste gezicht. “In mijn bureau was ik aan het werk, voor mijn baas; dat gevoel heb ik hier niet, als zelfstandige. Dit is een aangename werkplek en er is een leukere sfeer, want de meeste klanten zijn op vakantie en ik mag ze nóg gelukkiger maken met een ijsje. Zelf ben ik natuurlijk ook een grote ijsjesfan. Ik proef elke dag van ons assortiment en ik sta volledig achter de Australian-producten. Cookie crunch is mijn favoriete smaak. Het enige nadeel aan mijn nieuwe job is de afstand, want ik woon op een uur rijden van Nieuwpoort. Mijn vriend en ik kijken evenwel uit om dichterbij te komen wonen”, klinkt het nog. (WVH)

Je vindt Australian Nieuwpoort in de Albert I-laan 136. Je kan het ijssalon volgen op Instagram.