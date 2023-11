Valentine en Dempsey starten catering Pittige Aanwinst: “Huiselijk concept belangrijk”

Catering Pittige Aanwinst start binnenkort op. Valentine en Dempsey willen betaalbare, duurzame catering aan huis brengen, met gebruik van lokale producten.

Valentine Wijffels (24) is de zaakvoerder van Pittige Aanwinst, zij staat in voor de communicatie van de cateringzaak. Haar partner, Dempsey Deswarte (29) is de chef-kok. “Hij is de drijvende kracht”, lacht Valentine. “Dempsey kan met heel weinig, verrassende gerechten creëren. Graag en veel eten, ik ben Dempseys beste klankbord.” Met Pittige Aanwinst willen we eenvoud en Vlaamse kost brengen. Met betaalbare, lokale producten. We hebben het zelf financieel niet altijd gemakkelijk gehad en daarom vinden we het belangrijk dat mensen die het financieel moeilijk hebben, bij ons terecht kunnen.”

Warme thuis

“We vinden drie pijlers heel belangrijk voor onze zaak. Het moet duurzaam zijn, betaalbaar maar ook zorgen voor een warme thuis. Zowel Dempsey als ik hebben niet zo’n thuis gekend als kind, en daarom vinden we dat een belangrijk punt”, zegt Valentine. Dempsey volgde keuken in het MMI in Kortemark en deed zijn ervaring op in onder andere restaurant ’t Damberd, Ma Passion in Roeselare en De Rysselende Molen in Ardooie. Sinds drie weken werkt hij de vaste nacht in de oliefabriek in Lichtervelde.

Hun grote droom is samen een tapaszaak starten. “Liefst in Lichtervelde, want dit is echt een warme gemeente, en onze liefde voor elkaar is hier ontstaan. De mensen zijn hier zo vriendelijk en behulpzaam”, zegt Valentine, die sinds september in Lichtervelde woont.

Bekendheid creëren

“Eerst willen we naambekendheid creëren in deze gemeente, zodat mensen ons leren kennen, om binnen een aantal jaar een tapaszaak te openen, met een meetingruimte en wifi. Een gevarieerd aanbod van tapas, huisgemaakte ice-tea en Picon. En vooral in een huiselijk concept.”

“Als wij uit eten gaan kunnen we nooit kiezen. Een gewoon menu met voor- en hoofdgerecht en dessert vinden we minder afwisselend, vandaar ook de liefde voor tapas. Ons avontuur volgen kan via Facebook en Instagram: Pittige Aanwinst.” (JW)