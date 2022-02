Valentijn is drukke periode voor chocolatier Cachet

Jens Spriet van Cachet heeft al heel wat drukke dagen achter de rug, want de bestellingen voor Valentijn stromen binnen en dus mocht hij al overuren kloppen. “Dit jaar moest ik al veel hartjes maken in vooral melkchocolade, met allerlei namen erin verwerkt”, lacht Jens.

In november 2018 opende Jens zijn zaak in de Bruggestraat 85. In het begin was het voor deze nu 27-jarige jongeman even zoeken, maar door zijn kwaliteit groeide chocolatier Cachet heel snel uit tot een succesvolle naam in Ingelmunster en omgeving. Volgens Jens blijft Valentijn een drukke periode, want net zoals in de voorbije jaren schenken geliefden ook graag iets in chocolade aan een partner. “Al is het een klein of groot gebaar, maar een attentie krijgen op Valentijn is altijd leuk”, zegt Jens. “Vroeger geloofde men dat chocolade de passie en verliefdheid aanwakkerde. Tegenwoordig leert de wetenschap ons dat chocolade een positieve invloed heeft op ons humeur. Dit komt omdat chocolade de liefdesmolecule bevat. In deze periode van het jaar wordt er inderdaad meer chocolade verkocht. Dat komt door onze bekendheid, ons oog voor kwaliteit en vakmanschap, waardoor we als zaak blijven groeien.”

Gepersonaliseerd

In de voorbije weken hadden Jens, zijn mama Greet Vanneste en zijn partner Lisa-Marie Van Den Bossche niet veel tijd om even op te kijken, want de bestellingen kwamen vroeg binnen en dus moet alles klaar zijn tegen Valentijnsdag. “We kregen veel aanvragen voor gepersonaliseerde chocoladegeschenken. De klant wil met Valentijn zijn of haar wensen in realiteit omgezet zien, zoals hartjes in chocolade met de naam erop of versieringen errond. Er zijn ook klanten die vragen om een foto van de geliefde in een chocoladevorm te gieten. We passen ons aan zolang het mogelijk is. Vraagt men iets speciaals, dan doen we ook ons uiterste best. Maar niet alles is mogelijk, we moeten over de nodige vormen beschikken om iets te kunnen maken.”

Melkchocolade in trek

Volgens Jens is melkchocolade met 80 % het meest in trek. “Doorheen de jaren zien we dat het oudere publiek een voorkeur heeft voor Fondant-chocolade. In dergelijke chocolade zit er meer cacao. We zien ook dat witte en ruby (rose) chocolade stijgt in verkoop, vooral bij mensen die eens iets nieuws willen uitproberen. Of ik zelf nog chocolade eet? Natuurlijk, iedere dag een stukje maar geen grote hoeveelheid.”

En wat schenkt Jens aan Lisa-Marie met Valentijn? Chocolade? Jens lacht: “Neen, dit jaar niet. We gaan uit eten.” Lisa-Marie kijkt en zegt: “Och dat is lief, maar bij ons is het iedere dag Valentijn hé.”

Ook is Jens al bezig met de voorbereidingen voor Pasen. “Pasen is nog drukker dan Valentijn en Sinterklaas. Waarom? Omdat met Pasen iedereen wel een stukje chocolade eet, zelfs bij het ontbijt. Voor en na Pasen verwennen mensen zichzelf met paaseieren. Met Valentijn is er chocolade voor de geliefden, met Pasen voor jong en oud, en met Sinterklaas vooral voor de kinderen.”