Vakbonden starten vrijdag overleg met tapijtproducent Beaulieu:“174 mensen transfereren? Dat is niet niks hé”

Op vrijdag 18 november zullen de vakbonden het overleg met tapijtproducent Beaulieu International Group opstarten. Het bedrijf kondigde op 10 november de intentie aan haar dochterbedrijf IDEAL Floorcoverings in Wielsbeke te willen sluiten. De banen van 174 medewerkers staan op de tocht.

Het nieuws dat Beaulieu International Group haar dochterbedrijf IDEAL Floorcoverings wil sluiten, kwam als een complete verrassing op de bijzondere ondernemingsraad. In het bedrijf was er tijdens de coronaperiode weinig tot geen tijdelijke werkloosheid geweest. In IDEAL Floorcoverings worden tapijten gemaakt. Een tijdje geleden heeft Beaulieu International Group al haar tuftactiviteiten in Europa in Wielsbeke gecentraliseerd.

Wet-Renault

In het bedrijf werken 174 mensen. Hun job staat op de helling. “De informatie- en consultatieronde in het kader van de wet-Renault start vrijdag 18 november”, zegt Steve Meseure van ABVV textiel. “Maandag hebben we de werknemers duiding gegeven over het verloop van de procedure in de wet-Renault. Zij weten uiteraard niet wat hen de komende weken en maanden te wachten staat en zitten met veel vragen.”

De vakbonden zijn nu in volle voorbereiding op de informatie- en consultatieronde. “We zullen hoe dan ook ons best doen om zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden. In eerste instantie zullen we de financieel-economische situatie van Beaulieu bevragen, waarna we voorstellen zullen formuleren om naakte ontslagen te vermijden.”

Sommigen zijn al aan hun zesde her- structurering toe en zijn het beu – Steve Meseure (ABVV textiel)

De toekomst van de werknemers van IDEAL Floorcoverings oogt zeer onzeker. “De groep Beaulieu heeft wel aangekondigd zoveel mogelijk mensen te willen transfereren naar een andere vestiging, maar 174 werknemers is niet niets. Zeker niet in de huidige conjunctuur. Er zijn momenteel weinig vacatures in de sector en de vacatures die wél openstaan moeten dan ook nog matchen met de profielen van de werknemers. In IDEAL Floorcoverings zit je bovendien nog met een omgekeerde leeftijdspiramide, met veel vijftigplussers. Sommigen zijn al aan hun zesde herstructurering toe en zijn het beu.”

Na die eerste fase wordt de intentie tot collectief ontslag omgezet. Dan zullen de vakbonden het sociaal plan onderhandelen. “Maar wanneer we daar aan toe zullen zijn, kan ik onmogelijk zeggen”, aldus Meseure. “

Vacatures

Bij Beaulieu International Group lieten ze weten dat het zeker de bedoeling is om zoveel mogelijk mensen aan boord te houden. “We hebben veel verschillende afdelingen in ons bedrijf. Naast tapijt maken we ook andere vloerbekleding: laminaat, vinyl, kunstgras… Het is zeker onze bedoeling om te kijken waar we onze medewerkers elders aan het werk kunnen houden”, zegt communicatieverantwoordelijke Pieter Lelieur. “In totaal werken 1.900 mensen in BIG, dat ook sites heeft in Waregem, Menen en Komen, en er zijn nog openstaande vacatures.”