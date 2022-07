Vakbonden Picanol niet ongerust over overname door Tessenderlo: “Weefgetouwen zullen niet plots in Tessenderlo gemaakt worden”

De ruildeal tussen de Ieperse machineproducent Picanol en chemiereus Tessenderlo zal weinig impact hebben op de werking en het personeel in Ieper, klinkt het bij de directie. Ook vakbondsleider Stefaan Williams (ACV) heeft er vertrouwen in en ziet zelfs mogelijke voordelen. “Misschien moeten we minder bang zijn als het bij ons een beetje minder gaat”, klinkt het.

Tessenderlo Group en Picanol Group maakten op vrijdag 8 juli hun voornemen bekend om beide bedrijven te combineren in één industriële groep met op termijn één beursnotering met één raad van bestuur. CEO Luc Tack en Patrick Steverlynck zullen hun 90% van de aandelen van Picanol ruilen met aandelen van Tessenderlo Group. De overige aandeelhouders kunnen ook hun aandelen van Picanol Group ruilen tegen per stuk 2,43 aandelen van Tessenderlo Group, goed voor een meerwaarde van 17 procent (bij de bekendmaking van de plannen).

In feite gaat het dus om een overname door Tessenderlo van Picanol. De aandeelhouders van Picanol worden aandeelhouders van Tessenderlo en op termijn verdwijnt Picanol van de beurs. Picanol Group wordt zo een van de vijf divisies (machines & technologies) van Tessenderlo, naast Agro (meststoffen), Bio-valorization (verwerking van slachtafval), Industrial Solutions (onder andere regenwaterbeheer) en T-Power (energieproductie).

De plannen lijken echter geen impact te hebben op de hoofdzetel van Picanol Group in Ieper, dat met 1.500 werknemers de grootste werkgever is van de regio. “Operationeel verandert er eigenlijk niets, ook niet voor de medewerkers”, zegt woordvoerder Frederic Dryhoel van Picanol Group. “Ze worden enkel opgenomen in een grotere groep. Dus Picanol Group als geheel blijft verder werken, ook de naam blijft gewoon bestaan. Voor de medewerkers verandert er dus concreet niets. Het hoofdkantoor van Picanol Group blijft in Ieper. De bouwplannen voor de nieuwe hoofdzetel gaan dus gewoon verder. De hoofdzetel van Tessenderlo Group blijft in Brussel.”

Geen verrassing

Bij het personeel en de vakbonden is er dan ook geen ongerustheid. “Het nieuws kwam niet echt als een verrassing”, zegt vakbondleider Stefaan Williams (ACV). “In 2016 waren er al zo’n plan. Iedereen wist dat het er zat aan te komen. Onrust erover is er voorlopig ook niet. Er verandert ook niet echt iets voor de arbeiders. Wat er op lange termijn gevolgen zullen zijn, kunnen we moeilijk inschatten. Maar iedereen is er toch gerust in dat de tewerkstelling van werknemers, of toch in ieder geval arbeiders, behouden blijft. De weefgetouwen van Picanol en de chemische producten van Tessenderlo zijn twee heel verschillende dingen. De weefgetouwen zullen niet plots in Tessenderlo gemaakt worden. Misschien is het wel de bedoeling dat er op bepaalde diensten zoals IT en HR wel efficiëntiewinsten te halen door samenwerking, maar op de werkvloer werd er na het weekend al niet meer over gebabbeld.”

“Ook voor ons als syndicalisten is er op dit moment niets om ons zorgen over te maken. Integendeel misschien. Doordat de cashflow over een grotere groep zal zitten, moeten we misschien minder bang zijn als het bij ons een beetje minder goed gaat. We geloven nog altijd in het verhaal van Luc Tack, dat hij de maakindustrie effectief in België wil houden. We hebben er wel vertrouwen in”, zegt Stefaan Williams.

Meer slagkracht

Ook de directie van Picanol wijst op de voordelen van de samensmelting in deze moeilijke tijden. “We creëren op deze manier een sterkere, industriële groep met meer slagkracht. Door de fusie kunnen we ons kapitaal beter inzetten”, zegt Frederic Dryhoel. “Als een segment het minder doet, kan een ander segment helpen, en we kunnen ook sneller inspelen op opportuniteiten, door de economische cycli heen.”

Op de beurzen wordt het nieuws van de nakende fusie alvast met gejuich onthaald. Op de dag van de aankondiging klom het aandeel van Picanol met 13,92% hoger. Ook de aandelen van Tessenderlo gingen omhoog in waarde. Eind 2022 hopen Picanol en Tessenderlo de transactie af te ronden. (TOGH)