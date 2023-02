Vakbond reageert op ontslagen bij tapijtproducent Balta in Wielsbeke: “Nieuws zat er aan te komen”

Woensdagochtend 15 februari kondigde tapijtproducent Balta aan dat ze de productie van vaste tapijten op hun site in Sint-Baafs-Vijve, een deelgemeente van Wielsbeke drastisch zullen inperken. Daardoor zouden maar liefst 295 werknemers hun job verliezen. “De laatste maanden zaten regelmatig veel werknemers thuis door tijdelijke werkloosheid. De werknemers voelden het nieuws al aankomen”, zegt Renilde Rommens van vakbond ACV.

De vraag naar kamerbreed tapijt, ook wel gekend als vast tapijt is de afgelopen jaren bij tapijtproducent Balta sterk teruggelopen. “Toen Balta in 2021 overgenomen werd door Victoria was er bij de werknemers even de vrees dat alle productie zou verhuizen naar Victoria in het Verenigd Koninkrijk. Dat was toen niet aan de orde, omdat de productiecapaciteit daar te klein was. Maar nu is de vraag naar kamerbreed tapijt zo sterk gedaald dat het daar wel mogelijk is”, vertelt Renilde Rommens van vakbond ACV.

“De afgelopen maanden was de tijdelijke werkloosheid in het bedrijf enorm hoog. Dat werd dan gekaderd als tijdelijke werkloosheid door de energiecrisis, maar dat loopt op 31 maart af. Daarna moet het bedrijf terug overschakelen op gewone economische tijdelijke werkloosheid en moeten ze aan andere regels voldoen. De meeste mensen zagen het nieuws voor de intentie tot collectief ontslag wel aankomen. Wellicht heeft de deadline van 31 maart de beslissing van de directie versneld.”

Zoveel mogelijk proberen redden

Maar de vakbonden blijven niet bij de pakken zitten. “We zullen onderhandelen om het aantal ontslagen naar beneden te krijgen”, gaat Renilde verder. “Vorig jaar moest er nog een vestiging sluiten van Balta in Avelgem. Toen zijn er heel wat werknemers verplaatst naar Wielsbeke naar de afdeling Home, waar er gewone losse tapijten worden geproduceerd. Het is heel wrang dat er mensen vanuit Avelgem overkomen naar Wielsbeke, terwijl er nu hier dan andere mensen moeten vertrekken.”

De directie wil de productie van kamerbreed tapijt uitfaseren in de komende zes tot negen maanden. “Hoe dan ook zullen we er alles aan doen dat zoveel mogelijk mensen een nieuwe plaats krijgen binnen de productie van losse tapijten of eventueel in de vestiging in Oudenaarde. Voor de mensen, die dan toch op straat komen te staan, zullen we onderhandelen om een zo goed mogelijke ontslagvergoeding te kunnen behalen”, besluit Renilde.