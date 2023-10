Vakbond overhandigt doopsuiker en ‘geboortelijst’ aan nieuwe uitbater Izegemse Delhaize

De nieuwe zelfstandige uitbater van de Izegemse Delhaize-Izegem kreeg donderdagochtend een toepasselijk geschenk van vakbond BBTK. Ze overhandigden hem symbolisch een mand vol doopsuiker en een ‘geboortelijst’ met beloftes die werden gemaakt aan de werknemers.

Bjorn Hongenae (36) mag zich sinds kort de nieuwe zelfstandige uitbater van AD Delhaize Izegem noemen. Hij ziet zijn uitdaging zitten, maar is zich ook bewust van de sociale onrust.

Behoud van alle loons- en arbeidsvoorwaarden

“Het personeel van de winkel in Izegem heeft er lastige maanden op zitten”, vertellen Lindsey Verhaeghe, Stephanie Vanoverberghe en Christel Burke van BTTK. “Om de werknemers een hart onder de riem te steken en om de hand uit te steken naar de nieuwe werkgever hebben we hem een mandje met doopsuiker en een geboortelijst bezorgd. Tegelijk herinneren we hem er aan dat er heel wat beloftes zijn gemaakt die de werknemers op het geboortelijstje hebben staan. Het behoud van alle loons- en arbeidsvoorwaarden werd tijdens de volledige ‘zwangerschap’ beloofd. Het hoeft geen betoog dat wij ook voor de nieuwe werkgever open staan voor een constructief sociaal overleg.”

De zaakvoerder wenste bij de overhandiging niet te reageren, maar liet eerder al optekenen dat de loonvoorwaarden gerespecteerd zullen worden.