Vakbeurs Matexpo sluit zononvergoten editie af met net geen 40.000 bezoekers

De standhouders en bezoekers van Matexpo in Kortrijk kregen het zwaar te verduren op het vlak van de temperatuur. De grootste vakbeurs voor bouwmaterieel opende afgelopen donderdag zijn deuren op weg naar de top 3 van succesvolle edities. “Dit was de meest kwaliteitsvolle editie ooit die meteen een welkome duw in de rug gaf voor de bouwsector”, vertelt Valerie Neys, Marketing & Communicatie Matexpo.

Deze 40e editie herbergde meer dan 350 exposanten die samen een indrukwekkende oppervlakte van 135.000m² innamen. Bezoekers konden er maar liefst 1500 verschillende merken waarnemen, waaronder ook het Kortrijkse Duma Rent, een firma die ondertussen al naam en faam gemaakt heeft in binnen- en buitenland. “Voor ons is dit een thuismatch gezien we hier op amper vijf minuten van gevestigd zijn. Het is dan ook de ideale locatie om onze nieuwe machines te promoten maar ook om onze huidige klanten te inviteren”, weet Christophe Van Eeckhout van de dienst Marketing te vertellen.

De nieuwste machine waaronder een (al dan niet elektrische) schaarlift die maar liefst 32 meter hoog gaat werd dan ook voor de eerste keer gepresenteerd aan het grote publiek door Duma Rent. “We zetten met onze aanwezigheid hier vooral in op de mogelijkheid tot verhuur van onze machines. Daarnaast nodigen we ook onze Franse klanten uit gezien we sinds kort ook daar gevestigd zijn” aldus Van Eeckhout nog.

Warmte

Naast bouwmaterieel speelde ook de hitte een grote rol. Wie op het beton van de parking stond kon de hitte langs zijn benen voelen stijgen. “Een hittegolf in september is uitzonderlijk maar mensen uit de bouw zijn wel wat gewoon. Vanuit de organisatie werden vernevelingskanonnen voorzien die voor de nodige verkoeling zorgden. Ook de exposanten leverden extra inspanningen met vernevelaars, ventilatoren en koeling”, weet Valerie Neys ons te vertellen. Slechts een aantal mensen werden bevangen door de hitte en die werden opgevangen door de medische dienst.

Hoewel een beurs als dit vaak ook veel gezinnen aantrekt om de machines te bewonderen bleek er dit jaar een grote aanwezigheid te zijn van potentiële klanten. “De kwaliteit van de bezoekers is dit jaar een stuk groter dan die van andere jaren. Dat is voor onze standhouders een heuse meerwaarde en voor ons ook van groot belang”, sluit Neys positief af.