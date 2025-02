Vader en zoon Deketelaere genomineerd voor ‘Duurzame onderneming van het jaar’

Op vrijdagavond 7 februari reikt Bouwunie, de beroepsvereniging voor zelfstandigen en kmo’s in de bouw, tijdens het gala van de Gouden Baksteen in het BMCC in Brugge de Gouden Baksteen uit aan de voor de bouwsector meest verdienstelijke politieke persoonlijkheid of organisatie. Maar er worden ook vijf bijzonder ondernemers bekroond in diverse categorieën. Vader en zoon Patrick en Jonas Deketelaere uit Jabbeke van ABIS en Groep Deketelaere maken alvast kans op zo’n bekroning. Ze zijn namelijk genomineerd voor de award Duurzame onderneming van het jaar.

Milieubewust

In 1992 werd Groep Deketelaere opgericht door Patrick Deketelaere. Het bedrijf legt zich toe op totaalrenovatie en verbouwingen. In 2013 trad zoon Jonas in zijn voetsporen en hij richtte ABIS op, een bedrijf dat zich specialiseert in innovatieve duurzame oplossingen. Beide bedrijven werken milieubewust door het gebruik van milieuvriendelijke materialen zoals FSC en PEFC-hout om de impact op het milieu te minimaliseren. De klanten worden geïnformeerd over isolatieverbetering en energiemanagementsystemen en door hergebruik van materialen en afvalreductie wordt bijgedragen aan een circulaire bouwsector. “Wij zetten ons ook al jarenlang in voor het duaal leerproject met scholen uit het bijzonder onderwijs. Zo bieden we jongeren de kans om praktijkervaring op te doen en ondersteunen we hen in hun ontwikkeling. Bij ons wordt niemand aan de kant geschoven. Iedereen wordt met open armen ontvangen in de familiale sfeer van ons bedrijf”, zegt Patrick Deketelaere. “We zijn trots op onze nominatie en zien deze wedstrijd als een kans om het belang van duurzaam ondernemen meer onder de aandacht te brengen”, vult Jonas Deketelaere aan. (PDV)