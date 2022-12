Vader en dochter vieren75 jaar juwelierszaak Quijo

Juwelierszaak Quijo bestaat 75 jaar en dat willen vader en dochter Peter en Jade Quijo niet onopgemerkt laten voorbij gaan. “We hebben voor de klanten een mooi boekje met de historiek van de zaak gemaakt”, zegt Peter. “En er zijn ook enkele nieuwe creaties.”

Opgestart in 1947 is juwelierszaak Quijo een van de oudste Brugse familiale traditiezaken. Het verhaal begon bij Fernand Quijo die zich met een eigen winkel vestigde in de Breidelstraat, pal in het hart van de binnenstad dus, waar de zaak nu nog altijd gevestigd is. Fernand Quijo focuste op het ontwerpen van eigen, persoonlijke creaties. Voor de opvolging van de zaak werd uiteindelijk naar zoon Peter gekeken doordat zijn negen jaar oudere zus, die ook opgeleid werd tot goudsmid, een Italiaanse man leerde kennen en naar dat land verhuisde.

Eigen stijl

“Ik wilde eerst eigenlijk een andere weg uitgaan omdat ik niet echt hield van een soort verplichting om in de voetsporen van mijn vader te treden”, liet Peter ons eerder al verstaan. “Maar uiteindelijk begon het me dan toch echt wel te interesseren om creatief bezig te zijn en ik ging bij enkele vermaarde goudsmeden in de Kortrijkse regio op leercontract.”

Peter ontwikkelde doorheen de jaren zijn eigen stijl en gooide op internationale vakwedstrijden hoge ogen. Zo won hij de prestigieuze De Beers Diamond International Award met zijn ontwerp Quui Shape Compass: een exclusieve armband met 128 diamanten, geslepen in de vorm van de Brugse kasseien en waarbij ook het juweel zelf de vorm heeft van een kassei. Peter werd ook gevraagd om voor Brugge Culturele Hoofdstad 2002 de feestverlichting op de markt te ontwerpen.

Ook met zijn zelfontworpen systeem om via het procedé van kantklossen juwelen te ontwikkelen uit goud dat in draad getrokken werd, liet hij zich opmerken in de juwelierswereld.

Quijo opende ook nog een vestiging in de handelsruimte in het Belfort even verderop, waar ook externe en iets goedkopere collecties worden aangeboden. Vijf jaar geleden vervoegde ook dochter Jade Quijo het team en met haar eigen collectie voegt ze een waaier aan jonge en frisse juwelen toe aan het assortiment. (PDV)

