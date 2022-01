Vader en dochter lanceren eerste brouwsel van Terrest Brewery in Houthulst

De gemeente Houthulst is een brouwerij rijker. Terrest Brewery is het resultaat van een bijzondere samenwerking tussen landbouwer Johan Van der Bauwhede en dochter Valerie. Na ruim een jaar sleutelen aan hun recept komen ze nu naar buiten met hun eerste brouwsel Terrest Golden Tripel, dat al in enkele restaurants en drankcentrales te verkrijgen is.

Johan Van der Bauwhede (58) boert al heel zijn leven in de Vlastraat in Houthulst, maar hij heeft ook een gezonde portie ondernemerszin in zich. Zo is hij ook zaakvoerder van sigarenbedrijf Notebaert Productie op de Ieperse industriezone. Een achttal jaar geleden stortte hij zich echter op een nieuw project.

“In een zotte bui had ik me ingeschreven voor een cursus brouwen in Roeselare”, vertelt Johan, die getrouwd is met Gudrun Debeuckelaere. “Met een klein keteltje van 50 liter maakte ik af en toe bier dat ik dan uitdeelde op feestjes en tijdens de jacht. Dat viel wel in de smaak en mensen vroegen wel eens of ik het ook in grotere hoeveelheden wilde produceren. Eigenlijk was dat niet mijn ambitie, tot ik de kans kreeg om in het Nederlandse Leiden een relatief recente – bouwjaar 2016 – brouwinstallatie tweedehands te kopen.”

‘Zo vader, zo dochter’, dacht Johan toen hij aan zijn pas afgestudeerde dochter Valerie (25) vroeg of ze mee wilde naar Nederland om de installatie te gaan bekijken.

Makkelijker met twee

“Om te brouwen is het gemakkelijker als je met twee bent”, vertelt Valerie, die marketing studeerde en ook actief is in het sigarenbedrijf van haar vader. “Ik hielp al geregeld mee met de brouwsels in het kleine keteltje en vond dat eigenlijk wel leuk.”

“We zijn een familie die echt wel veel bezig is met smaken, geuren, kleuren… Dat zie je ook terug in ons andere bedrijf, de sigarenfabriek, waar we ook constant bezig zijn met smaken te vergelijken. Dat is iets wat mij echt wel triggerde en waar ik wel meer over wilde te weten komen. Dan heb ik ook cursussen gevolgd. Ik vond het belangrijk dat ik mee kon brouwen, dat het niet enkele papa was die de smaak bepaalde.”

“Het was een voorwaarde van mij dat ze ging meewerken, anders ging ik die investering niet meer gedaan hebben. Ik ben ook al 58 jaar oud”, pikt Johan in. “Vorig jaar in de zomer begonnen we plaatselijk al hier en daar iets te schenken, maar het is nog maar twee weken dat we aan het uitleveren zijn.”

“We hebben het eerst rustig aan gedaan”, vervolgt Valerie. “Voor ons was het belangrijk dat onze Terrest Golden Tripel kwalitatief was. Nu vinden we dat ons bier volledig op punt staat. We kennen onze machines en we kunnen er volop voor gaan.”

“Het is niet zo eenvoudig om heel die installatie op punt te krijgen en onder de knie te krijgen. Daarom hebben we het niet geforceerd”, vult Johan aan.

Hoevebrouwerij

Terrest Brewery onderscheidt zich van andere microbrouwerijen doordat het ook een hoevebrouwerij is. “Wij brouwen op de hoeve, maar we hebben ook ons eigen hoppeveld en ons eigen gerstveld. We vermouten dus onze eigen geteelde gerst. Zelfs de draft die we recupereren uit ons brouwsel mengen we met de voeders voor onze koeien”, vertelt Valerie.

“Dat we onze eigen hoppe kweken, proef je ook. We kozen voor frisse hopvariëteiten en niet per se heel bittere variëteiten. Daardoor is het wel een hoppig bier, maar je kan niet zeggen dat het een IPA is. Het is heel gebalanceerd, en volgens mij komt dat ook omdat we met twee generaties zitten. Niet te zoet, niet te bitter… Daardoor hebben we een bier ontwikkeld dat bij alle generaties en ook voor zowel mannen als vrouwen in de smaak valt.”

De naam verwijst naar de locatie waar het bier gebrouwen wordt. “We zitten op Terrest, een gehucht in Houthulst en de naam van een heuveltje. Er zijn veel verhalen van waar de naam juist komt. Blijkbaar staat het al vroeger op kaarten dan de naam Houthulst. Er is een verhaal dat het komt van ‘Terra est’, ofwel ‘daar is land’, een quote van Caesar. Een andere hypothese is dat het van ‘ter ruste’ komt omdat men vroeger de paarden moest laten rusten nadat ze met hun zwaar beladen kar de heuvel beklommen hadden.”

Johan en Valerie zijn ook trots op het concept ‘zo vader, zo dochter’. “Wij brouwen samen, doen de verkoop samen… Een klein familiebedrijfje dus”, vertelt Valerie. “Het is heel leuk om als vader en dochter samen te werken. We zijn twee generaties, maar ook man/vrouw. Dat zorgt ervoor dat er verschillende ideeën zijn, soms ook wel eens een conflict. Dat maakt het boeiend en inspirerend, want we vullen elkaar goed aan. Papa heeft de ervaring, ik ben gewoon jong en heb misschien extreme ideeën, maar we helpen elkaar. We zijn een goed team en dat smaak je ook in het bier.”

“Voor ons was het wel belangrijk dat we ons konden differentiëren van de anderen, want er is heel veel bier in aanbod. Met ons hoevebier onderscheiden we ons, want er zijn er niet veel die én hun eigen hop én hun eigen gerst gebruiken. Dat is wel redelijk uniek.”

Proeven

Wie een Terrest Golden Tripel wil proeven, kan voorlopig terecht op een beperkt aantal adresjes. “We leveren aan enkele restaurants, cafés, drankcentrales zoals Rojo in Handzame en Brouwerij Bartier in Wijtschate, delicatessenzaken zoals groentewinkels en kaaswinkels. Twee restaurants waar we aan leveren zijn geselecteerd door Gault&Millau, Mout in Damme en Bacon in Ieper. We zijn daar best wel trots op”, besluit Valerie.

(TOGH)