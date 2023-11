UNIZO West-Vlaanderen roept steden en gemeenten op tijdig met ondernemers te communiceren bij openbare werken

UNIZO roept steden en gemeenten op om tijdig met de lokale ondernemers te communiceren bij openbare werken. Vincent Kint: “We zijn nu een jaar voor de verkiezingen, traditioneel zijn er dan veel wegenwerken die nog uitgevoerd worden. Te vaak wordt hier niet of zeer laat over gecommuniceerd en staat de handelaar voor voldongen feiten. De gevolgen van slechte bereikbaarheid, het uitvallen van elektriciteit of een falende internetverbinding kunnen zeer groot zijn. Lokale besturen staan hier te weinig bij stil.”

UNIZO roept de gemeentebesturen dan ook op om aandacht te blijven schenken aan tijdige communicatie voorafgaand aan wegenwerken. De ondernemersorganisatie wil ook dat de hinderpremie ruimer wordt toegekend.

Grote impact

De impact van wegenwerken op de werking van ondernemingen kan zeer groot zijn. Een slechte bereikbaarheid zorgt voor minder klanten en dus minder omzet. Daarnaast zijn er ook gevolgen voor het personeel en moet ook rekening gehouden worden met andere noden, zoals leveringen of verzendingen. UNIZO vraagt met aandrang aan de gemeentebesturen om ondernemers tijdig te informeren bij alle wegenwerken, ook als ze noodgedwongen last minuten worden ingepland.

Vincent Kint: “In de ideale wereld worden ondernemers ruim op voorhand betrokken bij de organisatie en inplanning van de werken. Een kleine verschuiving van de timing kan soms al een groot verschil maken, denk bijvoorbeeld aan de soldenperiode. We vragen om de hinder bij openbare werken zoveel mogelijk te beperken en alternatieven te voorzien qua bereikbaarheid en parkeergelegenheid. Ondernemers denken hier graag mee over na.”

48 uur voordien is te laat

Minstens moet er tijdig gecommuniceerd worden met duidelijke beschrijving van de werken, de te verwachten hinder en timing. De Code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen geeft aan dat communicatie ten minste 48 uur voor de start van de werken zou moeten gebeuren, maar voor UNIZO is dit ruim te laat om ondernemers te informeren en hen de kans te geven zich degelijk voor te bereiden, in het bijzonder wanneer het gaat om ingrijpende werken.

Er is vaak heel wat voorbereiding nodig om de werking af te stemmen op de gewijzigde situatie. Daarnaast vraagt UNIZO ook aandacht voor goede signalisatie naar de handelszaken, waarbij de weggebruiker op een duidelijke en eenvoudige manier te weten komt hoe men de lokale ondernemingen kan bereiken.

Hinderpremie

Ondernemers met maximaal nege werknemers die voornamelijk actief zijn in de retail of horeca kunnen bij hinder door openbare werken beroep doen op een eenmalige hinderpremie van 2.000 euro. Maar die wordt volgens UNIZO te beperkt toegekend.

“De premie is gericht op ondernemers in de werfzone zelf. Ondernemingen die buiten de werfzone vallen en ook vaak grote hinder ondervinden, hebben er geen recht op. Bovendien hebben ondernemingen met meerdere vestigingen slechts recht op één premie, ook wanneer er meerdere vestigingen binnen hetzelfde jaar met zware hinder te maken hebben.

De lijst van NACE-codes die in aanmerking komen is beperkt. Er zijn nog beroepen waarbij de vlotte toegang voor klanten of patiënten tot de bedrijfsruimtes van belang is, maar er enkel een mogelijkheid is op een sluitingspremie, terwijl dit in de praktijk zou betekenen dat de werking nagenoeg moet stoppen. De werkzaamheden stilleggen is echter niet haalbaar voor de meeste ondernemers, terwijl ze ondertussen wel kosten blijven maken en slechts beperkte opbrengsten hebben. Een uitbreiding van de hinderpremie naar meerdere sectoren dringt zich dus op.