UNIZO West-Vlaanderen maakt finalisten (beloftevolle) KMO van het jaar bekend: “Heel sterke kandidaten”

De kandidaten voor de UNIZO-wedstijd beloftevolle KMO van het jaar en KMO van het jaar zijn dinsdag bekendgemaakt. Qualitec, BiometriQ en Strateeg HR strijden voor de titel van meest beloftevolle KMO en Visix, Raida en Strateeg HR voor KMO van het jaar. Een jury beslist tegen 19 oktober welke twee bedrijven aan het langste eind trekken.

In de gebouwen van Liantis in het Kortrijkse ’t Hoge kondigde de West-Vlaamse tak van de ondernemersorganisatie UNIZO op dinsdag 26 september de finalisten aan van de wedstrijd (beloftevolle) KMO van het jaar. Gedelegeerd bestuurder van UNIZO West-Vlaanderen Vincent Kint voorzag het welkomstwoord en legde uit hoe de wedstrijd in elkaar zit.

“Er was dit jaar, nog meer dan anders, heel wat enthousiasme om deel te nemen aan de wedstrijd, dus het was geen makkelijke klus om al een selectie van 3 te maken. Dankzij de jury hebben we die selectie nu wel kunnen maken. Zij kozen de 3 laureaten per categorie eruit op basis van de ingediende dossiers. Het belooft heel moeilijk te worden om een winnaar te kiezen, want we zitten met heel sterke kandidaten.”

Er zijn in de wedstrijd twee categorieën: KMO van het jaar en beloftevolle KMO van het jaar. Om als beloftevolle onderneming te worden beschouwd, is het vereist dat het bedrijf in kwestie nog niet langer dan 5 jaar bestaat en ambitie toont om te groeien in verschillende aspecten. Bij de andere wedstrijd, KMO van het jaar, mag de onderneming dan al langer dan 5 jaar bestaan en zijn er andere voorwaarden waaraan moet worden voldaan, zoals een minimum aantal medewerkers, een minimum aantal omzet, enz. Tijdens de voorstelling kreeg elke KMO 3 minuten de tijd om een pitch – zonder hulpmiddelen – te brengen.

Beloftevolle KMO van het jaar

De eerste laureaat is Qualitec uit Oostkamp, een outsourcing-bedrijf dat talenten en competenties koppelt met bedrijven. Talitha Martens (32) en Glenn Brysse (40) kwamen hun bedrijf vertegenwoordigen. De tweede genomineerde is BiometriQ uit Kortrijk dat geleid wordt door Pieter Josson (35) en Tijs Engelrelst (29). BiometriQ tracht gezonde voeding en een gezonde levensstijl te optimaliseren aan de hand van data. Het derde bedrijf in deze categorie is Strateeg HR uit Roeselare waarvoor co-founder Nick Snauwaert (36) aanwezig was. Strateeg HR is een HR-consultancy bedrijf dat onder andere inzet op digitale rekruteringscampagnes via sociale media. Opvallend is dat de drie bedrijven net voor de COVID-crisis startten en dus een moeilijk begin kenden.

Genomineerden beloftevolle KMO van het jaar (v.l.n.r.): Pieter Josson (BiometriQ), Nick Snauwaert (Strateeg HR), Talitha Martens en Glenn Brysse (beiden Qualitec) © Rémi Bruggeman

KMO van het jaar

Bij de hoofdcategorie van KMO van het jaar was de eerste genomineerde Vixix, waarvan commercieel directeur Eli Declercq (49) en zaakvoerder Jean Vanhoutryve (50) kwamen opdagen. Het bedrijf profileert zich als een Europees toonaangevende groot-formaat drukkerij van kwalitatief en duurzaam promotiemateriaal. De tweede kandidaat is het bedrijf Raida dat haar maatschappelijke zetel heeft in Blankenberge. Nicolas Cool en Cedric de Kerchove – Christophe Cool kon er niet bij zijn – speelden hun mobiliteitstroef uit in de pitch. Raida houdt zich in Vlaanderen én Brussel bezig met de verkoop en het onderhoud van premium fietsmerken. De laatste kanshebber voor KMO van het jaar is het Brugse The List Media van Nicolas De Smet (27), dat zich sterk maakt in het klanten genereren voor klanten, op allerhande manieren.

Genomineerden KMO van het jaar (v.l.n.r.): Cedric de Kerchove, Nicolas Cool (beiden Raida), Nicolas De Smet (The List Media), Eli Declercq en Jean Vanhoutryve (beiden Visix) © Rémi Bruggeman

De winnaar van vorig jaar, Jeroen Deprez van het bedrijf Deprez uit Kortemark, was ook aanwezig op deze voorstelling. De jury gaat de komende weken op bedrijfsbezoek bij de verschillende genomineerden en zal tegen 19 oktober bepalen welk bedrijf de twee wedstrijden wint. De officiële uitreiking vindt die dag plaats in INOFEC in Tielt.