Unizo verwent op Dag van de Klant en organiseert opnieuw kerstmarkt: “Met ijskar naar handelaars”

Unizo Lendelede heeft opnieuw de wind in de zeilen. “In het Weekend van de Klant gaan we net als vorig jaar met de ijskar een bezoekje brengen aan de 24 deelnemende handelaars”, zegt secretaris Sofie Bruneel. “Er is ook een stempelactie waarmee de klanten 500 euro aan waardebonnen kunnen winnen.”

In maart van dit jaar werd Francis Cornelissen de nieuwe voorzitter van Unizo in opvolging van Ann Lammertyn. Sofie Bruneel van café De Kluisberg werd de nieuwe secretaris.

“Toen was het nog even brainstormen met ons bestuur welke acties we in de loop van het jaar zouden organiseren”, zegt Sofie. “Omdat de jubilerende Koninklijke Harmonie Kunst en Eendracht een ‘Singalong’ plande, kon Unizo in diezelfde periode geen ‘Lendlee Congé’ organiseren. We zijn dan met het bestuur begonnen met de voorbereiding van de ‘Dag van de Klant’ van nu zaterdag 30 september.”

Unizo Lendelede stuurde alle handelaars uit Lendelede een uitnodiging om aan die dag deel te nemen.

“24 van hen reageerden daar positief op en dat is hetzelfde aantal als vorig jaar. Er zijn in een economisch bedrijvige gemeente als Lendelede nog heel wat meer zelfstandigen die niet reageerden op onze uitnodiging. Maar misschien doen ze dat volgend jaar wel.”

Zaterdag zal een vijftal mensen van Unizo een bezoekje van ongeveer een kwartier brengen aan de deelnemende handelaars. “De klanten kunnen dan een ijsje of een warme pannenkoek krijgen. We vertrekken met de ijskar van Joys IJs ’s morgens om 9.30 uur aan Apotheek Vereenooghe in de Stationsstraat en komen rond 16 uur aan bij mij in café ‘De Kluisberg’ in de Heulsestraat, als laatste van de 24 deelnemers. Die dag gaan er met ons ook twee ‘levende’ mascottes mee die voor wat animo zullen zorgen. Aan de kinderen die dat willen zullen ze een lolly geven. Wie die mascottes zijn blijft nog een goedbewaard geheim tot de dag zelf.”

Stempelactie

Op de Dag van de Klant organiseert Unizo een stempelactie. “Als je een aankoop doet bij één van de deelnemende handelaars krijg je een stempel op je stempelkaart, die bij elke deelnemende handelaar zal liggen. Als je 3 stempels bij 3 verschillende handelaars hebt, kan je die volle kaart deponeren bij één van die handelaars. Er zijn 33 waardebonnen te winnen: 1 van 100 euro, 2 van 50 euro en 30 van 10 euro. De trekking van de winnaars gebeurt op vrijdag 6 oktober om 19.30 uur tijdens de Unizokaarting in zaal Lindelei, waar je voor een inleg van 6 euro worsten, kippenbillen of blikken conserven kan winnen. Sinds 25 september stellen we elke dag op de Facebookpagina van Unizo Lendelede 5 handelaars voor.”

Secretaris Sofie pakt echter met nog meer nieuws uit. “Unizo wil haar leden en alle andere zelfstandige handelaars ook af en toe eens een voordracht of een bedrijfsbezoek aanbieden. Donderdag 16 november organiseren we in feestzaal ’t Hoornaerts op het Dorpsplein in Kachtem een voordracht met Maarten Azou van Acta die zal hebben over ‘Time Management’, een thema dat vele zelfstandigen zal boeien. Je stuurt best wel vooraf een mailtje naar unizo.lendelede@gmail.com. En dan kan ik nu al met zekerheid zeggen dat er op zaterdag 16 december opnieuw een kerstmarkt zal zijn op het Dorpsplein. Op dezelfde dag dat het comité Lendlee Koerse de ‘Baekelandt-corrida’ organiseert. De Kerstmarkt is wel een initiatief van Unizo. We zijn er van overtuigd dat na het succes van de lokaalmarkt dit initiatief ook opnieuw zal aanslaan bij de Lendeledenaren. En op 20 januari 2024 heeft ons Unizo-feest plaats in feestzaal ’t Hoornaerts in Kachtem.

Deelnemers

De deelnemende handelaars zijn Apotheek Vereenooghe, Zakenkantoor Demuynck, Apotheek Kasteelstraat, Kapsalon Isabelle, Wijnen Petre, Zakenkantoor Tom Lagae, Patisserie Thomas, Hairstudio, Verzekeringskantoor Dewulf, De Spekke, Boer Jan, ‘t Friet Stekkerke, Deva-Bikes, Tapabro, Vleeshandel Vens, MF Hairdressing, Mostaert Fashion, Talona, Optiek Flamey, Caribo, Wasserij De Meibloem, Lingerie Ohlala, de Spar én café De Kluisberg.